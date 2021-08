Plus d’action 2D de haut en bas rejoint les archives d’arcade sur Switch cette semaine

Hamster a confirmé la sortie d’Arcade Archives de cette semaine en tant que jeu d’arcade d’action descendante d’UPL de 1990, Vandyke. Votre travail, en tant que guerrier barbare, consiste à éliminer des hordes d’ennemis et à tuer les boss de fin de niveau.

“Les joueurs utilisent des armes telles que des épées, des boomerangs, des bombes et des fléaux pour vaincre les ennemis et les boss au fur et à mesure de leur progression. Votre personnage gagnera également en puissance d’attaque et adoptera une pose héroïque lorsque vous ramassez des articles de viande, alors assurez-vous de les utiliser à votre avantage !”