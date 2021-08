Plus d’aéroports à venir ! Le gouvernement dépensera environ 25 000 crores de roupies en 4 à 5 ans pour stimuler le secteur de l’aviation civile

Dans les années à venir, l’Inde connaîtra un développement massif du secteur de l’aviation avec 21 nouveaux aéroports.

Plus d’aéroports en Inde bientôt ! Pour les réformes du secteur de l’aviation civile du pays, le gouvernement Modi a pris plusieurs mesures en fournissant des infrastructures et des installations de premier ordre. Dans les années à venir, l’Inde connaîtra un développement massif du secteur de l’aviation avec 21 nouveaux aéroports. Jusqu’à présent, six aéroports Greenfield ont été opérationnels à travers le pays, à savoir Shirdi au Maharashtra, Pakyong au Sikkim, Durgapur au Bengale occidental, Kannur au Kerala, Kalaburagi au Karnataka et Orvakal dans l’Andhra Pradesh. Selon la réponse récente du ministre d’État de l’aviation civile, VK Singh à une question posée à Rajya Sabha, le gouvernement Modi a apporté un soutien au secteur indien de l’aviation civile, notamment :

Pour répondre à la croissance attendue dans le secteur de l’aviation, la Airports Authority of India a lancé un programme de développement pour dépenser un montant d’environ Rs 25 000 crores au cours des quatre à cinq prochaines années pour l’expansion et la modification des terminaux existants, l’expansion ou le renforcement des pistes, nouveaux terminaux, aires de trafic, ANS, blocs techniques, tours de contrôle, etc. Le gouvernement a accordé une approbation de principe pour la création de 21 aéroports Greenfield à travers l’Inde. route de partenariat privé (PPP). Au 27 juillet 2021, 359 routes avaient commencé dans le cadre du programme de connectivité régionale – UDAN, reliant 59 aéroports non desservis et mal desservis en Inde, dont deux hydroaérodromes ainsi que cinq héliports. Rationalisation des routes dans l’espace aérien de l’Inde en coordination avec l’IAF pour des itinéraires plus courts, une consommation de carburant réduite et une gestion efficace de l’espace aérien. r traitement juste et équitable des transporteurs dans le secteur international. Les compagnies aériennes ont été soutenues par le gouvernement à travers diverses mesures politiques visant à améliorer leur compétitivité mondiale, telles que la rationalisation des taxes, l’utilisation efficace des droits de trafic bilatéraux, la création d’un crédit-bail d’avions ainsi que le financement l’environnement et l’amélioration des installations de navigation aérienne, etc. Les compagnies aériennes ont été encouragées par le gouvernement à acheter des gros-porteurs modernes. Jusqu’à présent, deux nouveaux gros-porteurs ont été acquis par Vistara Airlines.

