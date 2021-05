Plus d’aide française arrivera en Inde pour lutter contre le COVID-19

Selon l’ambassade de France, dix autres centrales génératrices d’oxygène vont arriver d’ici la mi-juin à bord de vols cargo spéciaux. (Source de la photo: Image représentative: PTI)

La France envoie un soutien supplémentaire pour lutter contre la recrudescence des cas positifs au COVID. Les envois qui arrivent viendront s’ajouter à l’aide déjà fournie. Il s’agira de la plus grande opération de solidarité jamais menée par la France en faveur de l’Inde, témoignant ainsi de la relation de longue date entre les deux pays.

Pont d’oxygène à travers l’océan Indien

Selon un communiqué officiel publié par l’ambassade de France à New Delhi, pour apporter de l’oxygène liquide qui a été donné par la multinationale française Air Liquide, un pont d’oxygène a été mis en place à travers l’océan Indien.

Comment cela marche-t-il?

La société française Air Liquide est située au Qatar. Indian Air Force (IAF) transporte par avion des conteneurs vides pour le remplissage. Ensuite, les navires de guerre de la marine indienne les ramènent en Inde.

Jusqu’à présent, au cours des trois dernières semaines, environ 180 tonnes d’oxygène liquide sont arrivées dans les hôpitaux indiens via l’Oxygen Bridge. Et d’ici fin juin, la livraison de plusieurs centaines de tonnes d’oxygène au total est attendue.

Selon l’ambassade de France, dix autres centrales génératrices d’oxygène vont arriver d’ici la mi-juin à bord de vols cargo spéciaux. Jusqu’à présent, la France a envoyé huit centrales de génération d’oxygène de grande capacité pouvant produire 24 000 litres d’oxygène par heure en continu. Cela aidera un hôpital indien de 250 lits à recevoir de l’oxygène « Aatmanirbhar » pendant une douzaine d’années.

En outre, à bord des vols de fret spéciaux, il y aura plusieurs centaines de concentrateurs et des ventilateurs de haute qualité.

Selon l’ambassadeur de France en Inde, Emmanuel Lenain: «La France double son soutien à l’Inde contre la pandémie, comme l’ont évoqué le président Macron et le Premier ministre Modi dans leur appel du 26 mai.

Ajoutant « Cela montre la solidarité des Français, qui n’ont pas oublié que l’Inde nous a aidés lorsque la France a affronté sa première vague. »

La mission de solidarité a mis en commun les moyens de l’Etat français, d’une cinquantaine d’entreprises françaises actives en Inde, mais aussi de la Chambre de Commerce et d’Industrie Indo-française. Il a également obtenu le soutien du mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Plusieurs Français, ONG, entreprises privées et autres régions ont également fait un don.

Quelques entreprises françaises qui ont envoyé de l’aide en Inde :

Air Liquide, Dassault Aviation, Airbus, Naval Group, Alstom, Total, Orano, ADP, Dassault Systèmes, Thales, Renault, Hermes, Société générale, Accenture, Atos, Pernod Ricard, BNP Paribas, Safran, Sanofi, Moët-Hennessy, L ‘Oréal, EDF, Roquette, Engie, Crédit Agricole, Sopra Steria, Serdia Pharmaceuticals, Thales, Air France, Michelin, Schneider Electric, ARaymond, bioMérieux, Legrand, NRB Bearings, BIC Cello, Amadeus, Emballiso, TNP Consultants, Idemia, Phosphea , Robertet, Velan, Evolis, Monin, Sonepar, Groupe Armor, Technique Solaire, Soufflet, Link, Radiall, Precia Molen, Helma, Capgemini, Amundi – SBI, Saint Gobain ; et CMA-CGM.

