Plus d’allégement : les taxes sur les carburants sur l’essence et le diesel ont été réduites par 22 États et territoires de l’Union

Aucune estimation des pertes de revenus pour les Etats n’est disponible dans l’immédiat.

S’inspirant du Centre, qui a réduit les taxes sur l’essence et le diesel de 5 Rs par litre et de 10 Rs par litre, respectivement, à compter de jeudi, jusqu’à 22 États et territoires de l’Union ont réduit leurs taux de taxe de vente/TVA sur les deux carburants. Bien que les taxes d’État soient prélevées sur une base ad valorem par opposition aux impôts spécifiques du Centre, les réductions d’impôts par les États/UT s’élèvent à 8,7 Rs/litre pour l’essence et à 9,52 Rs/litre pour le diesel.

Alors que les gouvernements des États dirigés par le BJP et ses alliés accordaient des allégements fiscaux aux consommateurs, les États dirigés par l’opposition ont refusé de suivre la ligne, affirmant que puisque c’était le Centre qui avait fortement augmenté les taxes, il lui incombait de réduire les taxes et non sur les états. Les États ont subi une érosion importante de leur espace budgétaire autonome en raison de diverses mesures prises par le Centre ces dernières années, notamment l’augmentation abrupte des diverses procédures, dont le produit ne doit pas nécessairement être partagé avec les États, affirment les États dirigés par l’opposition.

Bien entendu, la baisse des impôts centraux se traduira automatiquement par une baisse des impôts de l’Etat car ces derniers sont prélevés sur l’assiette, taxes du Centre comprises. Toute baisse des taux par les États entraînera une nouvelle réduction de l’incidence fiscale.

Une source officielle a déclaré à FE sous couvert d’anonymat que la perte de revenus du Centre en novembre-mars de l’exercice en cours en raison de la réduction de la taxe sur les carburants pourrait être de l’ordre de Rs 65 000 crore.

Pendant ce temps, les analystes de Nomura ont estimé que le Centre pourrait perdre 45 000 crores de roupies (0,2 % du PIB) pendant le reste de l’exercice 22 en raison des réductions d’impôts sur les carburants automobiles. « Au cours de l’exercice 21, le gouvernement a gagné 3,7 lakh crore (~1,9 % du PIB) grâce aux droits d’accise : 32,9 Rs/litre sur l’essence et 31,8 Rs/litre sur le diesel. Jusqu’à présent, au S1FY22, la consommation d’essence a augmenté de 21,4% en glissement annuel et la consommation de diesel de 15,4%, reflétant la forte augmentation de l’activité », ont-ils ajouté.

Les analystes de Barclays ont déclaré que l’impact de la baisse des taxes sur l’essence et le diesel sur les revenus du Centre pour l’exercice 23 sera de près de Rs 1,3 lakh crore (0,5% du PIB). « Dans l’ensemble, l’impact direct de cette réduction de prix sera de 12 pb sur l’IPC global en novembre, et cela conduira à un impact indirect d’une réduction de 12 pb en 3 mois, portant l’impact total à 24 pb, selon nos estimations », ont-ils ajouté. .

L’économiste en chef de India Ratings, Devendra Kumar Pant, a estimé que le Centre renoncerait à quelque 58 000 crores de roupies en perception des droits d’accise en raison de la dernière décision. « Étant donné que les perceptions fiscales ont été soutenues au cours de l’exercice 22, cette réduction est peu susceptible de modifier l’arithmétique budgétaire de l’exercice 22 », a noté Pant. Son estimation est basée sur la croissance de la consommation de carburant H1FY22 et en supposant que le même schéma de croissance pour novembre-mars de FY22.

Au cours du premier semestre de l’exercice 22, les recettes brutes des droits d’accise du Centre ont augmenté de 33% sur un an pour atteindre Rs 1,72 crore lakh contre l’estimation du budget de 14% en baisse sur un an pour atteindre l’objectif de Rs 3,35 lakh crore fixé pour l’année entière. Le Centre pourrait encore dépasser son objectif de perception des droits d’accise pour l’exercice 22.

Si l’on se fie aux tendances passées (à l’exception de l’EX21 touché par la pandémie), les recettes du premier semestre représentaient généralement 40 % des recettes de l’année entière. Ainsi, le Centre aurait pu collecter Rs 4,3 lakh crore au cours de l’exercice 22 si les droits d’accise étaient restés inchangés. Ainsi, même après les réductions, les recettes des droits d’accise (dont 86 % sur l’essence et le diesel) pourraient encore être de 3,7 lakh crore Rs ou 10 % de plus que l’EX22 BE.

PTI rapporte : « La réduction supplémentaire, en plus de la réduction des droits d’accise, est la plus faible en Uttarakhand en raison des réductions de droits moins élevées et la plus élevée dans l’UT du Ladakh. Sur l’essence, la réduction des prix au-delà de la réduction des accises varie de Rs 1,97 par litre dans le cas de l’Uttarakhand à Rs 8,70 dans le cas de l’UT du Ladakh. Pour le diesel, la réduction supplémentaire justifiée par les baisses de TVA, allant de Rs 17,5 le litre dans l’Uttarakhand à Rs 9,52 dans le cas du Ladakh.

Les États et UT qui ont étendu les avantages supplémentaires de la TVA sont Karnataka, Puducherry, Mizoram, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Tripura, Assam, Sikkim, Bihar, Madhya Pradesh, Goa, Gujarat, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Chandigarh, Haryana , Himachal Pradesh, Jammu-et-Cachemire, Uttarakhand, Uttar Pradesh et Ladakh. Le Karnataka a vu le prix de l’essence baisser de 8,62 Rs en raison de la réduction de la TVA et de 9,40 Rs sur les taux de diesel, tandis que le Madhya Pradesh a accordé à ses citoyens un allégement supplémentaire de 6,89 Rs sur l’essence et de 6,96 Rs sur le diesel. L’Uttar Pradesh a réduit la TVA sur l’essence de 6,96 roupies et le diesel de 2,04 roupies le litre.

Les États qui n’ont pas encore abaissé la TVA comprennent le Congrès et ses alliés au Rajasthan, au Pendjab, au Chhattisgarh, au Maharashtra, au Jharkhand et au Tamil Nadu. Delhi dirigé par l’AAP, le Bengale occidental dirigé par TMC, le Kerala dirigé par la gauche, Odisha dirigé par le BJD, Telengana dirigé par TRS et l’Andhra Pradesh dirigé par le Congrès YSR.

La réduction des droits d’accise de mercredi s’est traduite par une réduction du prix de l’essence de l’ordre de 5,7 à 6,35 Rs le litre à travers le pays et des taux de diesel de 11,16 à 12,88 Rs.

