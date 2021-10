Plus d’améliorations de fonctionnalités ? WhatsApp travaille probablement sur le lecteur pour lire les messages vocaux même lorsque l’utilisateur quitte le chat

in

WhatsApp : WhatsApp a récemment introduit de nombreuses fonctionnalités, et il a maintenant été signalé que l’application de messagerie instantanée met également à niveau sa fonction de messagerie vocale. La rumeur veut que la fonctionnalité de sa plate-forme soit mise à niveau vers un lecteur de messages vocaux global qui pourrait permettre aux utilisateurs d’écouter des messages vocaux lorsqu’ils consultent leurs discussions récentes. Il a été dit que la fonctionnalité est actuellement en phase de test bêta. En dehors de cela, le moulin à rumeurs a également annoncé que la plate-forme appartenant à Facebook commençait à déployer la fonctionnalité mise à jour des messages disparus, qui permettrait aux utilisateurs de choisir des durées parmi les options de 24 heures, sept jours et 90 jours, aux utilisateurs bêta. dans iOS.

Selon les informations disponibles, la plate-forme teste un lecteur qui permettrait aux utilisateurs de continuer à lire n’importe quel message vocal qu’ils reçoivent d’un utilisateur même lorsqu’ils quittent ce chat, un changement radical par rapport à la fonctionnalité actuelle qui arrête de lire le message non seulement lorsqu’un l’utilisateur quitte le chat mais même lorsque quelque chose s’approche du capteur (bien que l’on ne sache pas encore tout à fait comment ce dernier serait affecté par le lecteur mis à niveau).

Décomposons ce que nous savons sur cette fonctionnalité jusqu’à présent. Avec la nouvelle fonctionnalité, si elle est vraie, une fois qu’un utilisateur ouvre une discussion et commence à lire un message vocal qu’il reçoit, il peut quitter la discussion et le message vocal sera épinglé en haut de l’écran sur l’écran d’accueil ainsi que sur d’autres écrans. sur whatsapp. De cette façon, si un utilisateur a reçu un long message vocal, il pourra parcourir d’autres discussions ainsi que d’autres sections de l’application (pas tout à fait sûr de la section Histoires cependant). Cela donnerait également à l’utilisateur la possibilité de mettre en pause ou de fermer le message vocal directement à partir de l’écran qu’il a ouvert dans l’application sans avoir à accéder au chat concerné.

On dit que la fonctionnalité a été détectée lors du développement de la nouvelle version bêta de WhatsApp pour iOS, mais elle n’a pas encore été publiée. On pense également que la fonctionnalité serait également disponible pour Android avec iOS au fil du temps. Étant donné que la fonctionnalité est en mode développement pour le moment, plusieurs questions restent sans réponse, par exemple si le message continuerait à être lu si un utilisateur quittait l’application (même temporairement) ou serait-ce comme YouTube, où un simple changement de apps conduit à l’arrêt de la vidéo.

Cependant, ces questions trouveront probablement une réponse à temps au fur et à mesure que (le cas échéant) cette fonctionnalité sera publiée pour la version bêta.

