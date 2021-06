Plus d’Américains blâment Biden, pas Trump, pour la hausse de l’inflation ⋆ 10z viral

Un sondage publié lundi indique que les Américains considèrent le président Joe Biden comme responsable de la montée en flèche de l’inflation plutôt que l’ancien président Donald Trump.

L’enquête nationale du Trafalgar Group et de la Convention of States Action a interrogé plus de 1 000 électeurs potentiels aux élections générales entre le 6 et le 7 juin et a révélé qu’un peu moins de 40% des personnes interrogées tiennent Biden pour responsable de l’inflation. Trump est arrivé à 17,7%, suivi de 14,4% accusant le Congrès, plus de 10% accusant l’ancien Congrès et environ 18% qui ne sont pas sûrs.

Notre #sondage @trafalgar_group @COSProject publié dans l’émission #SpicerAndCo @newsmax ce soir, révèle que la plupart des Américains blâment #PresidentBiden et #Congress pour la hausse de l’inflation. Voir rapport : https://t.co/3fGzRTkMND pic.twitter.com/OMBPCJjHli – Robert C. Cahaly (@RobertCahaly) 15 juin 2021

Près de 64% des républicains ont tenu Biden pour responsable, ainsi que 35,5% des personnes sans affiliation à un parti – tous deux majoritaires. Environ 27% des démocrates interrogés ont tenu Trump pour responsable, mais Biden est arrivé en deuxième position avec plus de 21%.

L’inflation est une préoccupation majeure des Américains. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 5% au cours des 12 derniers mois se terminant en mai, marquant la plus forte hausse depuis 2008, lorsque le marché boursier s’est effondré pendant la crise du logement. Le prix à la production a augmenté de 0,8 pour cent, alors que Dow Jones et le Wall Street Journal prévoyaient une augmentation de 0,5 pour cent. Les données de mai ont également montré une augmentation de 5 % des prix dans toutes les industries par rapport à l’année précédente, alors que les économistes pensaient qu’il y aurait une augmentation d’environ 4,7 %.

« L’indice de tous les articles a augmenté de 5,0 % pour les 12 mois se terminant en mai ; il suit une tendance à la hausse chaque mois depuis janvier, lorsque la variation sur 12 mois était de 1,4% », indique le rapport. “L’indice de tous les articles moins les aliments et l’énergie a augmenté de 3,8% au cours des 12 derniers mois, la plus forte augmentation sur 12 mois depuis la période se terminant en juin 1992. L’indice de l’énergie a augmenté de 28,5% au cours des 12 derniers mois, et l’indice alimentaire augmenté de 2,2 pour cent.

Compte tenu des milliers de milliards de dollars que la Réserve fédérale a injectés dans l’économie, ainsi que des milliers de milliards de dollars de dépenses fédérales introduites par l’administration Biden via des mesures de relance et sinon, il était inévitable qu’il y ait des augmentations de prix et une inflation importantes. Sur la base de données récentes, on estime qu’un employé gagnant 50 000 $ en janvier 2021 aura un pouvoir d’achat de 44 265 $ en janvier 2025, en supposant qu’il touche toujours le même salaire.