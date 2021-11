Plus d’Américains veulent que les républicains contrôlent le Congrès en 2022, selon un sondage

De plus en plus d’Américains veulent voir les républicains prendre à la fois la Chambre et le Sénat en 2022 au lieu des démocrates qui conservent des majorités étroites, selon un nouveau sondage.

Le sondage de l’Université Quinnipiac, publié jeudi, donne aux républicains un avantage de 46-38 sur un scrutin générique de la Chambre et un avantage de 46-40 sur un scrutin générique du Sénat. Les avantages du GOP ont été motivés par les électeurs indépendants, qui ont battu les républicains de 10 points à chaque bulletin de vote générique du scrutin.

Le sondage de jeudi était encore pire pour Biden, montrant que sa cote d’approbation était de 17 points sous l’eau à 36% alors même que son projet de loi bipartite sur les infrastructures et son plan de dépenses de 1,75 billion de dollars étaient respectivement favorables à 57% et 58%.

Parmi les électeurs inscrits, les républicains détiennent un avantage de cinq et quatre points sur un scrutin générique à la Chambre et au Sénat, respectivement.

Ce sondage n’est que le dernier à souligner les vents contraires auxquels sont confrontés les démocrates alors qu’ils se battent pour défendre leur majorité à la Chambre 221-213 et un Sénat 50-50 qui s’appuie sur la vice-présidente Kamala Harris pour rompre les liens. Un autre sondage publié dimanche a donné aux républicains un avantage de 10 points sur un scrutin générique du Congrès, et plus tôt en novembre, le GOP a remporté le siège du gouverneur en Virginie et a frôlé la victoire dans le New Jersey, deux États qui votent de manière fiable démocrate lors des élections présidentielles.

Certains modérés et républicains ont imputé la défaite en Virginie aux démocrates qui se sont déplacés trop à gauche, une affirmation reflétée dans le sondage Quinnipiac, qui a montré que 52% des Américains le déclaraient ainsi alors que seulement 35% ont déclaré que les républicains s’étaient déplacés trop à droite.

Malgré l’avantage des républicains, ce sont les démocrates du Congrès qui détiennent la cote d’approbation la plus élevée. Alors que 31 % ont dit qu’ils approuvaient les démocrates du Congrès, seulement 25 % ont dit la même chose pour les républicains du Congrès.

Le sondage Quinnipiac a été mené du 11 au 15 novembre auprès de 1 378 adultes, dont 1 262 sont des électeurs inscrits. Sa marge d’erreur est de 2,8 points de pourcentage.

