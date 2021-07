Plus dans l’assiette : une nouvelle augmentation porte la valorisation de Swiggy à 5,5 milliards de dollars

La société a affirmé que son service de livraison d’épicerie quotidien Supr Daily, qui opère dans les grandes villes indiennes, atteint de nouveaux utilisateurs chaque mois.

La plate-forme de livraison de nourriture Swiggy a annoncé mardi avoir clôturé un gros tour de financement de 1,25 milliard de dollars dirigé par SoftBank Vision Fund 2 et le bailleur de fonds existant Prosus. L’investissement porte la valorisation de la start-up à 5,5 milliards de dollars par rapport aux 3,3 milliards de dollars qu’elle avait réalisés lors de son dernier grand tour de financement en 2018.

Le financement comprend une première tranche de 800 millions de dollars injectée par un groupe d’investisseurs que la société avait annoncé en interne en avril et un nouvel investissement de 450 millions de dollars réalisé par SoftBank Vision Fund 2 qui fait son premier pari dans l’espace indien de livraison de nourriture en ligne.

« SoftBank a choisi de soutenir Swiggy pour son jeu de livraison non alimentaire plus formidable. Il se transforme en une application de commodité et il est prévu qu’une grande partie des revenus de l’entreprise proviendra du segment de la livraison non alimentaire à l’avenir », a déclaré l’une des sources au courant.

Dans l’ensemble, le tour de table a été soutenu par les investisseurs existants de Swiggy, Accel Partner, Wellington Management et de nombreux nouveaux investisseurs, dont Qatar Investment Authority, Falcon Edge Capital, Amansa Capital, Goldman Sachs, Think Investments et Carmignac.

Le dernier grand tour de financement de Swiggy a eu lieu en décembre 2018, lorsqu’il avait recueilli 1 milliard de dollars auprès d’un ensemble d’investisseurs dirigés par Prosus pour une valorisation de 3,3 milliards de dollars. Le nombre total de fonds de la société basée à Bengaluru s’élève désormais à environ 2,5 milliards de dollars.

Alors que Swiggy utilisera une partie des fonds pour continuer à développer son activité principale de livraison de nourriture, la majeure partie du capital sera déployée pour créer des marchés verticaux non alimentaires comme l’épicerie en 2021 et au-delà. Cela impliquera de lourds investissements dans le renforcement de la technologie, les capacités d’intelligence artificielle (IA) et l’embauche de talents qualifiés.

“Nos plus gros investissements seront dans nos entreprises non alimentaires qui ont connu un amour et une croissance énormes des consommateurs sur une courte période, en particulier au cours des 15 derniers mois de la pandémie”, a déclaré le PDG Sriharsha Majety dans un communiqué. “Je pense que les 10 à 15 prochaines années offriront une opportunité unique pour des entreprises comme Swiggy alors que la classe moyenne indienne se développe et que notre segment cible pour la commodité atteint 500 millions d’utilisateurs”, a déclaré Majety.

Le service de livraison d’épicerie instantanée de Swiggy Instamart se concentre sur la création de la catégorie des épiceries de proximité. La start-up de sept ans a également étendu son service de ramassage et de dépôt, Swiggy Genie, à 65 villes et a renforcé la présence de son service de livraison de viande sur les marchés clés. La société a affirmé que son service de livraison d’épicerie quotidien Supr Daily, qui opère dans les grandes villes indiennes, atteint de nouveaux utilisateurs chaque mois.

Il existe de nombreuses propositions de valeur du dernier kilomètre en Inde qui restent largement inexploitées – des catégories telles que l’épicerie, les produits ménagers essentiels, les services de conciergerie, les produits pharmaceutiques, les documents, les cadeaux et les gâteaux, entre autres. Le marché de ces livraisons du dernier kilomètre est énorme. « Ce que Swiggy dit, c’est que puis-je utiliser ma flotte de livraison et puis-je conduire plusieurs cas d’utilisation sur cette flotte de livraison ? Contrairement à Zomato qui fournit d’autres services tels que des listes de restaurants, Swiggy s’est concentré sur le fait d’être davantage un acteur de la logistique et du dernier kilomètre », a déclaré Aryaman Tandon, associé directeur et co-fondateur de Praxis Global Alliance. En outre, l’activité de livraison de nourriture est devenue rentable sur le plan opérationnel grâce à la croissance tirée par Covid ; la taille moyenne des billets a augmenté, les taux de répétition des clients se sont améliorés et le besoin de remises agressives n’est pas là. “Le non-alimentaire est une contiguïté de croissance naturelle, car tout ce que vous faites a un impact important sur les résultats”, a déclaré Tandon.

Rival Zomato, qui a lancé la semaine dernière son offre publique initiale (IPO) de 9 375 crores, étudie également de nouvelles entreprises et a récemment investi dans la société d’épicerie en ligne Grofers. Zomato prévoit également de déployer prochainement des services d’épicerie en ligne sur l’application.

L’appétit des investisseurs pour l’espace indien de livraison de nourriture en ligne s’est accru à mesure que la pandémie a stimulé la demande de commande de nourriture en ligne. Les analystes de Kotak Institutional Equities estiment que la valeur brute des marchandises (GMV) de l’industrie de la livraison de nourriture en ligne passera à 9 milliards de dollars au cours de l’exercice 25 et à 27 milliards de dollars d’ici l’exercice 30, contre 3 milliards de dollars prévus pour l’exercice 20 grâce à la croissance menée par Covid. Le segment qui compte actuellement environ 15 millions d’utilisateurs de transactions devrait élargir sa clientèle à 80 millions à l’avenir.

Swiggy, qui dirige l’espace de la technologie alimentaire avec Zomato, connecte les consommateurs à plus de 150 000 restaurants partenaires et magasins dans plus de 500 villes. « L’accent mis par Swiggy sur l’évolution de l’expérience du consommateur et l’accent mis sur les relations avec ses partenaires de livraison et ses restaurants en ont fait une marque familiale en Inde », a déclaré Munish Varma, associé directeur, SoftBank Investment Advisers.

“Ils ont les chemins de fer en place pour permettre à plusieurs entreprises d’atteindre quotidiennement le nouveau consommateur d’âge, et la livraison de nourriture n’est que le début”, a déclaré Sumer Juneja, partenaire de SoftBank Investment Advisers.

