Plus d’applications Apple de première partie peuvent être évaluées, y compris le téléphone, les messages, les photos et Safari

À partir de fin septembre, Apple a commencé à permettre aux utilisateurs d’évaluer les applications propriétaires préinstallées dans l’App Store, les mettant à égalité avec les applications tierces. Auparavant, Apple n’autorisait pas l’évaluation de ses propres applications, même si les applications étaient répertoriées dans l’App Store.



À l’époque, Apple avait implémenté le classement par étoiles pour un nombre limité de ses applications telles que Mail, Podcasts et Maps, et Apple autorise désormais l’évaluation d’applications supplémentaires pour iPhone, iPad et Apple Watch. Comme l’a noté le développeur Kosta Eleftheriou, Apple autorise les évaluations pour le téléphone, les photos, les messages, le safari, l’horloge, l’appareil photo, la santé d’Apple, l’horloge mondiale, l’entraînement, la fréquence cardiaque, etc.

Les évaluations des propres applications d’Apple permettent aux utilisateurs de fournir des commentaires sur les applications préinstallées, et des évaluations sont disponibles en plus des options de une à cinq étoiles. Certaines applications Apple pour lesquelles des critiques sont disponibles depuis un certain temps, telles que Podcasts et Mail, ont reçu des critiques négatives.

Téléphone, Messages, Photos‌, Safari et autres n’ont été évalués que depuis le 25 octobre, il y a donc peu d’évaluations à analyser pour le moment. Eleftheriou a souligné une curiosité avec Safari – il a une cote d’âge de 4+, mais d’autres navigateurs sont répertoriés à 17+.



Apple peut utiliser ces évaluations pour recueillir des commentaires plus ciblés sur les améliorations futures des applications, mais bon nombre de ces applications ne sont mises à jour et modifiées que dans le cadre de mises à jour logicielles majeures, car elles ne fonctionnent pas comme des applications tierces standard.