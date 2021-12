Plus d’argent a coulé dans Ethereum que Bitcoin en 2021

Après avoir connu un swing au cours du week-end, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) sont de retour sur la voie des gagnants. BTC est en hausse de 6,13% et Ethereum de 9,21% au cours des dernières 24 heures pour atteindre respectivement 51 263 $ et 4 416 $, selon CoinMarketCap.

Cependant, Ethereum est devenu le gagnant car plus d’argent est entré dans son réseau que Bitcoin en 2021. Précisément, la capitalisation boursière de BTC s’élevait à 609 milliards de dollars contre 111 milliards de dollars pour Ethereum au 3 janvier, selon l’analyste de réseau Matthew Hyland.

La capitalisation boursière actuelle de Bitcoin est de 967 milliards de dollars et Ethereum de 522 milliards de dollars. Ainsi, Ethereum a une différence plus élevée de 411 milliards de dollars que les 358 milliards de dollars de Bitcoin, montrant que plus d’argent est entré dans le réseau ETH jusqu’à présent en 2021.

De plus, Ethereum a récemment illustré qu’il avait un rendement annuel de 663 % supérieur aux 195,5 % de Bitcoin.

Quelques cas d’utilisation dans l’écosystème ETH en ont fait l’un des réseaux les plus recherchés dans l’espace crypto. Par exemple, il est devenu l’épine dorsale des secteurs en plein essor des jetons non fongibles (NFT) et de la finance décentralisée (DeFi).

Le solde d’Ethereum sur les échanges continue de baisser

Selon le fournisseur d’informations sur le marché Glassnode :

« Le solde d’Ethereum sur les échanges vient d’atteindre un plus bas de 3 ans à 14 024 475 702 ETH. »

Ceci, couplé à la mise à jour de London Hard Fork en ligne en août, a également provoqué une pénurie d’approvisionnement sur le réseau Ethereum.

Ethereum quittant les échanges montre une culture de rétention car les pièces sont transférées vers des portefeuilles numériques et un stockage à froid à des fins futures, ce qui rend le règlement quelque peu difficile.

D’un autre côté, le London Hard Fork rend l’Ethereum rare car l’Ether est brûlé à chaque fois qu’il est utilisé dans des transactions. Par exemple, l’émission nette d’ETH est tombée à 37 000 ETH en novembre.

Source de l’image : Shutterstock