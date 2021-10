Plus d’argent de secours à venir dans ces 5 États

Nous avons noté à plusieurs reprises maintenant que 2021 sera en partie l’année du chèque de relance, grâce aux milliards de dollars provenant des coffres fédéraux et des États à des dizaines de millions d’Américains. Ces décaissements se poursuivront jusqu’à la fin de cette année. Dans notre dernière mise à jour du contrôle de relance, ci-dessous, nous examinerons de plus près certains États spécifiques où les résidents reçoivent plus d’argent de relance pour le moment. Cela s’ajoute bien sûr aux nouveaux chèques de relance à venir vendredi au niveau fédéral.

Ces derniers comprennent la vague mensuelle de versements du crédit d’impôt pour enfants d’octobre. Ces chèques seront déposés directement sur des comptes bancaires le 15 octobre, tandis que toute personne ayant opté pour une version papier de ce paiement devra attendre encore quelques jours pour qu’il arrive par la poste.

Mise à jour du contrôle de relance – plus d’argent à venir dans ces États

En attendant, voici la situation au niveau de l’État dans plusieurs endroits différents du pays, à commencer par mon État d’origine, le Tennessee. Les enseignants à temps plein ici dans l’État, d’ici la fin de l’année, devraient avoir reçu des paiements de relance de 1 000 $. Ces paiements sont versés comme une sorte de prime de « rémunération de risque » pour avoir travaillé pendant la pandémie. Les enseignants à temps partiel sont également admissibles à un paiement de 500 $.

L’État de Floride récompense également les enseignants. Il est mis de côté 216 millions de dollars pour les éducateurs, qui reçoivent des paiements de relance de 1 000 $. Pendant ce temps, l’effort de la «Florida Heroes Initiative» dans l’État a conduit les législateurs à affecter 208 millions de dollars de fonds de la loi de relance du plan de sauvetage américain à environ 200 000 premiers intervenants. Ces travailleurs recevront des paiements de relance de 1 000 $.

Dans le même ordre d’idées, voici une mise à jour similaire du contrôle de relance pour trois autres États, où les dirigeants poursuivent des actions similaires à celles-ci.

Californie, Nouveau-Mexique, Maryland

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, qui vient de repousser un défi de rappel, a signé un plan de secours de 100 milliards de dollars plus tôt cette année qui a orienté 12 milliards de dollars vers des paiements de relance pour les résidents de l’État. Environ les deux tiers des Californiens sont éligibles pour la nouvelle série de chèques de 600 $. De plus, les familles avec enfants admissibles peuvent obtenir 500 $ supplémentaires, pour un total de 1 110 $ en aide directe.

Le bureau de Newsom a qualifié cet effort de « plus grand programme de remboursement d’impôts d’État » de l’histoire des États-Unis. Et voici un aperçu rapide de deux autres états :

Au Nouveau-Mexique, les ménages à faible revenu qui n’ont pas reçu de fonds pandémiques fédéraux sont éligibles aux chèques de relance de l’État. Ce groupe comprend les résidents sans papiers, et ils peuvent obtenir un paiement d’urgence unique de 750 $. Dans le Maryland, les familles qui ont demandé le crédit d’impôt sur le revenu gagné ont reçu un paiement de relance supplémentaire plus tôt cette année. Celles-ci valaient au maximum 500 $ pour les familles, tandis que les individus recevaient un maximum de 300 $.