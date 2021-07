Plus de 1 000 employés d’Activision Blizzard signent une lettre condamnant la réponse de la société aux allégations

Photo : Rich Polk (.)

Des centaines d’employés actuels d’Activision Blizzard ont signé une lettre à la direction de l’entreprise appelant sa réponse à un récent procès alléguant un harcèlement sexuel généralisé et une discrimination dans certains de ses bureaux « odieux et insultant ».

“Suite à l’annonce d’Activision Blizzard, et à la lumière de la note interne diffusée par Frances Townsend, un groupe de plus de 800 employés de l’ensemble d’Activision-Blizzard-King et de ses filiales se sont réunis pour passer à l’action”, a déclaré un représentant du groupe. dit Kotaku. « Au cours du week-end, nous avons rédigé une lettre ouverte à nos dirigeants qui recueille maintenant des signatures de toutes nos organisations et nous avons travaillé sur les prochaines étapes. »

Cette lettre a été envoyée aux managers aujourd’hui, ont confirmé deux sources, dont une copie complète a été partagée avec Kotaku et est extraite ci-dessous :

Aux dirigeants d’Activision Blizzard, Nous, soussignés, convenons que les déclarations d’Activision Blizzard, Inc. et de leurs conseillers juridiques concernant le procès DFEH, ainsi que la déclaration interne ultérieure de Frances Townsend, sont odieuses et insultantes pour tout ce que nous pensons que notre société devrait défendre. Pour le dire clairement et sans équivoque, nos valeurs en tant qu’employés ne se reflètent pas avec précision dans les paroles et les actions de nos dirigeants. Nous pensons que ces déclarations ont nui à notre quête continue d’égalité à l’intérieur et à l’extérieur de notre industrie. Catégoriser les affirmations qui ont été faites comme « déformées et dans de nombreux cas fausses » crée une atmosphère d’entreprise qui ne croit pas les victimes. Cela jette également un doute sur la capacité de nos organisations à tenir les agresseurs responsables de leurs actes et à favoriser un environnement sûr pour que les victimes se manifestent à l’avenir. Ces déclarations montrent clairement que notre leadership ne fait pas passer nos valeurs en premier. Des corrections immédiates sont nécessaires au plus haut niveau de notre organisation. Les dirigeants de notre entreprise ont affirmé que des mesures seraient prises pour nous protéger, mais face aux poursuites judiciaires – et aux réponses officielles troublantes qui ont suivi – nous ne croyons plus que nos dirigeants placeront la sécurité des employés au-dessus de leurs propres intérêts. Prétendre qu’il s’agit d’un « procès vraiment sans fondement et irresponsable », tout en voyant autant d’employés actuels et anciens parler de leurs propres expériences en matière de harcèlement et d’abus, est tout simplement inacceptable. Nous demandons des déclarations officielles reconnaissant la gravité de ces allégations et faisant preuve de compassion envers les victimes de harcèlement et d’agression. Nous appelons Frances Townsend à respecter sa parole de démissionner de son poste de sponsor exécutif du réseau des femmes employées d’ABK en raison de la nature préjudiciable de sa déclaration. Nous demandons à l’équipe de direction de travailler avec nous sur de nouveaux efforts significatifs qui garantissent que les employés – ainsi que notre communauté – ont un endroit sûr pour s’exprimer et se manifester. Nous soutenons tous nos amis, coéquipiers et collègues, ainsi que les membres de notre communauté dévouée, qui ont été victimes de mauvais traitements ou de harcèlement de quelque nature que ce soit. Nous ne serons pas réduits au silence, nous ne resterons pas à l’écart et nous n’abandonnerons pas tant que l’entreprise que nous aimons ne sera pas un lieu de travail dont nous pourrons tous être fiers de faire partie à nouveau. Nous serons le changement.

Le 20 juillet, le California Department of Fair Employment and Housing a déposé une plainte contre Activision Blizzard accusant l’éditeur Call of Duty et Overwatch d’une culture de travail de «frat boy» sur la base d’une enquête de deux ans. En réponse. “DFEH inclut des descriptions déformées, et dans de nombreux cas fausses, du passé de Blizzard”, a déclaré Activision Blizzard dans un communiqué en réponse, qualifiant cela de travail de “bureaucrates d’État irresponsables”.

Dans les jours qui ont suivi, les dirigeants de l’entreprise ont proposé leurs propres réponses. Certains ont qualifié les allégations de la plainte de “troublantes”, d’autres, comme Frances Townsend, responsable de la conformité d’Activision Blizzard, ont qualifié le procès de “sans fondement” dans une réprimande ferme envoyée au personnel d’Activision. Un certain nombre de développeurs actuels de Blizzard ont alors commencé à s’exprimer en ligne pour se distancer de la réponse officielle de l’entreprise et critiquer la façon dont les dirigeants géraient la situation.

Aujourd’hui, UppercutCrit a rapporté que le directeur de l’exploitation d’Activision, Joshua Taub, avait tenu une réunion controversée avec 500 membres du personnel pour discuter de la gestion par l’entreprise des retombées en cours. Dans ce document, il a apparemment encouragé les employés à laisser le traitement de ces questions rester interne, y compris lorsqu’il s’agissait d’une question sur la syndicalisation du personnel. “Le meilleur moyen de se protéger est de contacter vos superviseurs, votre hotline et vos avenues”, a répondu Taub, selon UppercutCrit.

Activision Blizzard n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“Nous apprécions le soutien de nos collègues de travail, des anciens employés d’ABK et de nos communautés pendant cette période”, a déclaré à Kotaku un représentant du groupe d’employés qui a signé la lettre d’aujourd’hui. ” Soyez assurés que nous avons l’intention d’exiger le changement et de tenir nos dirigeants et nos entreprises responsables des valeurs auxquelles nous avons souscrit lors de notre adhésion. “