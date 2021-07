Plus de 1 500 employés signent une pétition condamnant la réaction d’Activision Blizzard au procès

Plus de 1 500 Activision Blizzard Les employés ont signé une lettre ouverte à la direction de l’entreprise, critiquant sa réponse à la plainte pour discrimination et harcèlement déposée la semaine dernière.

Une multitude d’employés actuels de toutes les parties d’Activision Blizzard ont signé la lettre qui qualifie la réponse d’Activision Blizzard au procès pour harcèlement sexuel et discrimination « dégoûtante et insultante ».

“Les dirigeants de notre entreprise ont affirmé que des mesures seraient prises pour nous protéger, mais face aux poursuites judiciaires – et aux réponses officielles troublantes qui ont suivi – nous ne croyons plus que nos dirigeants placeront la sécurité des employés au-dessus de leurs propres intérêts”, indique la lettre. dit, par Bloomberg.

Pour le contexte, Frances Townsend, cadre d’Activision, a qualifié le procès de “factuellement incorrect, ancien et hors contexte” dans un communiqué. Cela ne s’est clairement pas bien passé avec le personnel d’Activision Blizzard dans son ensemble.

« Prétendre qu’il s’agit d’un » procès vraiment sans fondement et irresponsable « , alors que voir autant d’employés actuels et anciens parler de leurs propres expériences en matière de harcèlement et d’abus, est tout simplement inacceptable. »

La lettre affirme que les réponses apportées par la direction et la direction d’Activision Blizzard étaient « déformées, et dans de nombreux cas fausses », et note que la direction était responsable de la création « d’une atmosphère d’entreprise qui ne croit pas les victimes » et « jette le doute sur [the] la capacité de l’organisation à demander des comptes aux agresseurs ».

Après que le procès a été rendu public, le concepteur principal du système de World of Warcraft, Jeff Hamilton, a révélé que le travail sur le jeu avait été interrompu alors que les équipes traversaient cette crise.

En réponse au procès contre Activision Blizzard intenté par l’État de Californie, l’ancien président Mike Morhaime et l’actuel président J. Allen Brack ont ​​publié des déclarations publiques et axées sur l’entreprise concernant les allégations formulées dans le procès. Ces réponses ont également été critiquées par le personnel.

La lettre complète est visible ci-dessous :

Aux dirigeants d’Activision Blizzard,

Nous, soussignés, convenons que les déclarations d’Activision Blizzard, Inc. et de leurs conseillers juridiques concernant le procès DFEH, ainsi que la déclaration interne ultérieure de Frances Townsend, sont odieuses et insultantes pour tout ce que nous pensons que notre société devrait défendre. Pour le dire clairement et sans équivoque, nos valeurs en tant qu’employés ne se reflètent pas avec précision dans les paroles et les actions de nos dirigeants.

Nous pensons que ces déclarations ont nui à notre quête continue d’égalité à l’intérieur et à l’extérieur de notre industrie. Catégoriser les affirmations qui ont été faites comme « déformées et dans de nombreux cas fausses » crée une atmosphère d’entreprise qui ne croit pas les victimes. Cela jette également un doute sur la capacité de nos organisations à tenir les agresseurs responsables de leurs actes et à favoriser un environnement sûr pour que les victimes se manifestent à l’avenir. Ces déclarations montrent clairement que notre leadership ne fait pas passer nos valeurs en premier. Des corrections immédiates sont nécessaires au plus haut niveau de notre organisation.

Les dirigeants de notre entreprise ont affirmé que des mesures seraient prises pour nous protéger, mais face aux poursuites judiciaires – et aux réponses officielles troublantes qui ont suivi – nous ne croyons plus que nos dirigeants placeront la sécurité des employés au-dessus de leurs propres intérêts. Prétendre qu’il s’agit d’un « procès vraiment sans fondement et irresponsable », tout en voyant autant d’employés actuels et anciens parler de leurs propres expériences en matière de harcèlement et d’abus, est tout simplement inacceptable.

Nous demandons des déclarations officielles reconnaissant la gravité de ces allégations et faisant preuve de compassion envers les victimes de harcèlement et d’agression. Nous appelons Frances Townsend à respecter sa parole de démissionner de son poste de sponsor exécutif du réseau des femmes employées d’ABK en raison de la nature préjudiciable de sa déclaration. Nous demandons à l’équipe de direction de travailler avec nous sur de nouveaux efforts significatifs qui garantissent que les employés – ainsi que notre communauté – ont un endroit sûr pour s’exprimer et se manifester.