Plus de 100 000 éthers déjà brûlés en seulement 3 semaines, l’émission quotidienne tombe en dessous de Bitcoin

En l’espace de trois semaines, plus de 108 118 ETH d’une valeur de plus de 340 millions de dollars ont été brûlés depuis l’activation de l’EIP 1559 le 5 août.

Pendant tout ce temps, le marché NFT OpenSea reste le plus gros contributeur à la combustion, représentant près de 16 000 Ether. Uniswap V2, Uniswap V3, Axie Infinity, USDT, USDC et MetaMask, sont d’autres meilleurs graveurs ETH, selon Dune Analytics.

Comme nous l’avons signalé, la brûlure a fait chuter l’émission nette quotidienne d’ETH d’environ 27%. Maintenant, pour la première fois, l’émission quotidienne d’Ether a également chuté inférieure à celle de Bitcoin, a noté Lucas Outumuro, responsable de la recherche chez IntoTheBlock.

L’inflation nette d’Ether était de 1,11% annualisée à 3 574 ETH par rapport à l’inflation nette annualisée de 1,75 % de Bitcoin à 900 BTC à un moment donné.

Cela était dû à la récente augmentation de l’activité des jetons non fongibles (NFT) qui a augmenté les frais d’Ethereum, à son tour, la quantité d’Ether brûlée.

“Cela a conduit à plusieurs heures où plus d’ETH a été brûlé qu’il n’en a été émis, ce qui le rend effectivement déflationniste pendant de brèves périodes de temps”, a déclaré Outumuro.

“La diminution des émissions d’éther soulève des questions sur la façon dont il est évalué… Maintenant que son émission est manifestement inférieure (et potentiellement déflationniste), il est susceptible de développer une prime monétaire comme BTC.”

Au moment de la rédaction, Ether se négocie au-dessus de 3 220 $, en baisse d’environ 28 % par rapport au sommet historique de 4 380 $ de la mi-mai et vaut 0,0669 BTC, qui se négocie à près de 48 000 $.

“La tige de la prime monétaire de Bitcoin est évidente lorsque l’on compare les fondamentaux entre BTC et ETH. Malgré des frais 10 fois plus élevés, l’ETH continue d’être facturé à 40% de Bitcoin », a ajouté Outumuro.

Personne ne voit ça ? Il y a tellement de choses en attente pour $ ETH, il est difficile pour moi de ne pas s’attendre à une augmentation massive à venir dans les prochaines semaines. $ ETH est en passe de devenir un actif de plusieurs milliards de dollars. Discutons… – croissant (@CroissantEth) 26 août 2021

Non seulement Ethereum effectue 60 fois les frais totaux quotidiens de Bitcoin, mais le nombre quotidien de transactions sur le deuxième plus grand réseau est également 5 fois supérieur à celui du réseau leader, et pourtant Ether est toujours à la traîne en termes de valorisation.

En ce qui concerne l’adoption, comme nous l’avons signalé, tout au long de cette année, les plus petits détenteurs (0,01 à 1 unité de l’actif cryptographique) d’Ether croissent beaucoup plus rapidement à 58% que la croissance de 15% de Bitcoin qui est également stable depuis la fin de avril, et sont maintenant prêts à le dépasser également.

Dans l’ensemble, Ethereum compte plus de 20 millions d’adresses supplémentaires détenant l’actif numérique.

« Alors que les NFT et d’autres applications continuent de croître sur Ethereum, cela crée une pression déflationniste et renforce la prime monétaire d’Ether. En fin de compte, cela aligne les utilisateurs et les détenteurs sur le fait que l’ETH devient la réserve de valeur de l’Internet décentralisé », a noté Outumuro.

En ce qui concerne les fondamentaux, le taux de hachage d’Ethereum a également atteint un nouvel ATH à 650,8 TH/s, dépassant le pic de mai de 643,8 Th/s, selon Etherscan.

La transition du réseau du consensus Proof-of-Work (POW) au Proof-of-Stake (POS) n’interviendra pas avant le premier ou le deuxième trimestre de l’année prochaine, ce qui marquerait alors la fin de l’extraction POW.

Avant même de devenir une pièce entièrement PoS, la mise en œuvre d’EIP-1559 a affecté les revenus des mineurs car une grande partie de leurs revenus provenant des frais de transaction, les frais de base sont brûlés alors que seul le pourboire est versé aux mineurs.

“Malgré les nombreux vents contraires pour les mineurs d’ETH, l’exploitation minière ne semble pas ralentir”, a déclaré Delphi Digital.

Ethereum ETH 3 234,01 $ +0,04% +3,41% -1,56%