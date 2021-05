Plus de 100 cas de virus sur l’Everest malgré les dénégations du Népal, selon un guide d’alpinisme

Un total de 408 alpinistes étrangers ont reçu des permis pour escalader l’Everest cette saison. (Image .)

Une épidémie de coronavirus sur le mont Everest a infecté au moins 100 grimpeurs et membres du personnel de soutien, a déclaré un guide d’alpinisme expert, donnant la première estimation complète au milieu des démentis officiels népalais que la maladie s’est propagée au plus haut sommet du monde.

L’Autrichien Lukas Furtenbach, qui est devenu la semaine dernière le seul pourvoyeur de premier plan à interrompre son expédition dans l’Everest en raison de craintes de virus, a déclaré samedi l’un de ses guides étrangers et six guides Sherpa népalais ont été testés positifs. «Je pense qu’avec tous les cas confirmés que nous connaissons maintenant confirmés par des pilotes (de sauvetage), des assurances, des médecins, des chefs d’expédition, j’ai les tests positifs afin que nous puissions le prouver», a déclaré Furtenbach à l’Associated Press à Katmandou, la capitale du Népal.

«Nous avons au moins 100 personnes au minimum positives pour le COVID dans le camp de base, et alors les chiffres pourraient être quelque chose comme 150 ou 200», a-t-il déclaré. Il a dit qu’il était évident qu’il y avait de nombreux cas au camp de base de l’Everest parce qu’il pouvait voir visiblement que les gens étaient malades et pouvait entendre les gens tousser dans leurs tentes.

Un total de 408 alpinistes étrangers ont reçu des permis pour escalader l’Everest cette saison, aidés par plusieurs centaines de Sherpas et du personnel de soutien qui sont stationnés au camp de base depuis avril. Les responsables de l’alpinisme népalais ont nié qu’il y ait eu des cas actifs cette saison parmi les grimpeurs et le personnel de soutien de tous les camps de base des montagnes himalayennes du pays. L’alpinisme a été fermé l’année dernière en raison de la pandémie.

Les responsables népalais n’ont pas pu être immédiatement joints pour commenter samedi. D’autres équipes d’escalade n’ont annoncé aucune infection au COVID-19 parmi leurs membres ou leur personnel. Plusieurs alpinistes ont déclaré avoir été testés positifs après avoir été descendus du camp de base de l’Everest.

Furtenbach a déclaré que la plupart des équipes sur la montagne ne portaient pas de kits de test de virus et qu’avant le retrait de son équipe, elles avaient aidé à effectuer des tests et avaient confirmé deux cas. La plupart des équipes sont toujours au camp de base, espérant un temps clair la semaine prochaine afin de pouvoir faire une dernière poussée vers le sommet avant la fin de la saison d’escalade à la fin du mois, a déclaré Furtenbach.

Fin avril, un alpiniste norvégien est devenu le premier à être testé positif au camp de base de l’Everest. Il a été transporté par hélicoptère à Katmandou, où il a été soigné et est ensuite rentré chez lui. Le Népal connaît une flambée virale, avec un nombre record de nouvelles infections et de décès. La Chine a annulé la semaine dernière l’ascension de son côté du mont Everest en raison des craintes que le virus ne se propage du côté népalais.

Le Népal a signalé 8 607 nouvelles infections et 177 décès vendredi, ce qui porte le total du pays depuis le début de la pandémie à plus de 497 000 infections et 6 024 décès.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.