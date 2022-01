Plus de 100 citoyens écrivent au Premier ministre, le président condamnant l’augmentation des incidents de discours de haine

La lettre a exhorté le président Kovind et le Premier ministre Modi à prendre les mesures appropriées pour contrôler les incidents de discours de haine et d’explosion communautaire.

Plus de 100 citoyens, dont cinq anciens chefs des forces de défense et des bureaucrates à la retraite, ont écrit une lettre au président indien Ram Nath Kovind et au Premier ministre Narendra Modi sur les récents incidents de discours de haine. La lettre a exhorté le président Kovind et le Premier ministre Modi à prendre les mesures appropriées pour contrôler les incidents de discours de haine et d’explosion communautaire, a rapporté l’agence de presse PTI.

La lettre a spécialement attiré l’attention sur le récent incident à Haridwar où des discours communautaires ont été prononcés lors d’une cérémonie religieuse. La lettre condamnait l’incident sans équivoque et demandait au Premier ministre Modi et au président Kovind de prendre des mesures pour mettre fin à de tels incidents. Qualifiant ces incidents d’« incitation à la violence », la lettre exhortait le président Kovind et le Premier ministre Modi à prendre les mesures appropriées pour contrôler de tels incidents.

La lettre indiquait que de tels incidents qui incitent à la violence ne peuvent être autorisés car ils constituent non seulement une atteinte grave à la sécurité intérieure, mais ont également le potentiel de déchirer le tissu social du pays. La lettre indiquait en outre que compte tenu de la situation hostile actuelle aux frontières du pays, toute rupture de la paix et de l’harmonie causée par de tels incidents de discours haineux peut enhardir les forces extérieures hostiles et causer du tort au pays.

Faisant allusion à une issue désastreuse de tels incidents de discours haineux, la lettre indique que l’unité et la cohésion des hommes et des femmes en uniforme, y compris dans les forces de police armées centrales et les forces de police, peuvent être sérieusement affectées par de tels incidents. La lettre condamne les incidents qui lancent un appel flagrant à la violence contre l’une ou l’autre communauté dans un pays aussi divers et pluriel que l’Inde.

Les signataires notables de la lettre comprennent les anciens chefs de la Marine, l’amiral (ret) L Ramdas, l’amiral (ret) Vishnu Bhagwat, l’amiral (ret) Arun Prakash et l’amiral (ret) RK Dhowan ainsi que des bureaucrates à la retraite.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.