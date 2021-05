Plus de 100 collèges ont besoin du vaccin COVID-19 pour les étudiants sur le campus cet automne ⋆ .

Des centaines d’universités choisissent de rendre obligatoire le vaccin COVID-19 pour les étudiants et le personnel, quel que soit leur niveau de risque ou leurs préoccupations concernant le tir.

Certaines écoles encouragent fortement les étudiants et le personnel à se faire vacciner contre le COVID-19 tandis que d’autres universités passent au-delà des problèmes juridiques potentiels liés à une vaccination qui n’a qu’une approbation d’urgence pour mandater le vaccin pour tous ceux qui envisagent de s’inscrire ou de mettre le pied sur le campus. . L’Université Vanderbilt est l’un des collèges les plus récents à rejoindre la liste toujours croissante des écoles nécessitant le vaccin contre le virus.

Vanderbilt a d’abord envoyé un courriel à ses étudiants à la mi-mai les informant qu’ils doivent recevoir le vaccin COVID-19 pour retourner aux programmes de premier cycle et des cycles supérieurs à l’automne.

«Pour garder notre communauté aussi sûre que possible et aider à garantir notre capacité à continuer à dispenser un enseignement et un apprentissage en personne, nous exigerons que tous les nouveaux étudiants et les anciens étudiants soient complètement vaccinés contre le COVID-19 pour l’année scolaire 2021-2022», l’e-mail indiqué.

L’université a précisé plus tard que tous les professeurs, le personnel et même les boursiers postdoctoraux devraient également être complètement vaccinés avant de retourner à l’école au semestre d’automne 2021. Les personnes préoccupées par le manque d’approbation de la FDA du vaccin sont autorisées à faire appel pour une exemption pour des raisons médicales ou religieuses, mais toutes les demandes d’exception doivent être soumises avant le 15 juin, ce qui donne aux étudiants un mois seulement avant l’expiration de leurs options.

L’université du Tennessee n’a jamais précisé ce qui arriverait aux étudiants ou au personnel qui refusent de se faire vacciner contre le COVID, se voient refuser leurs exemptions ou même comment l’école prévoit de valider qu’une personne est vaccinée.

Ce manque de communication, associé à la menace imminente de pouvoir retourner à l’école, est frustrant pour certains étudiants comme Carolyn Kraft, qui est toujours aux prises avec un vaccin éthiquement discutable pour un virus qui a des chances significativement faibles de tuer des personnes en bonne santé en elle. tranche d’âge.

«J’ai une dette constructive envers l’école, tout comme toute autre personne qui a passé plus d’un an à l’école. À ce stade, mon option est de prendre la banquette arrière ou de me faire virer ou d’abandonner et de perdre tout l’argent tout le temps et les efforts que j’ai consacrés à cette université pour obtenir le diplôme pour lequel j’ai travaillé si dur et que je mérite honnêtement, »A déclaré l’étudiant en droit de Vanderbilt au Federalist.

Comme beaucoup d’universités, Vanderbilt a sa juste part de professeurs de gauche qui contrôlent les récits et poussent des agendas partisans dans leurs salles de classe. Les éducateurs politiques combinés aux pressions sociales créées par les étudiants militants sur les campus tout autour présentent un nouveau défi pour les étudiants entrants et rentrants qui peuvent s’être habitués à suivre des cours en personne au cours des semestres d’automne 2020 et de printemps 2021. Cela atténue et même décourage une discussion et un débat sains sur le vaccin COVID-19 et le mandat de Vanderbilt et a même effrayé certains étudiants de ne pas parler aux médias de leur scepticisme.

«Beaucoup de gens ont peur de perdre des amis», a déclaré Kraft au Federalist. «… Je ne me soucie pas vraiment si les gens ne m’aiment pas à cause de mon opinion, mais certaines personnes, elles n’ont tout simplement pas eu à traiter avec des personnes qui ne les aimaient pas pour leurs opinions auparavant dans leur vie, alors elles sont vraiment inquiètes à propos de cette. Ils veulent être invités à des réunions sociales… ils ont peur de ne pas être employés. Ils ont peur d’avoir une mauvaise note [if they speak out]. »

Kraft n’est pas seule dans son scepticisme et son inquiétude. Les enquêtes montrent des résultats mitigés en ce qui concerne les étudiants désireux de prendre le vaccin COVID, surtout s’il est nécessaire. Les vaccinations forcées soulèvent également des questions sur l’effet disproportionné que les universités pourraient avoir en empêchant les étudiants à faible revenu, qui dans l’ensemble, ont tendance à être plus sceptiques à propos du vaccin COVID-19 que d’autres groupes, de retourner à l’école jusqu’à ce qu’ils soient vaccinés.

Plus de 100 autres universités ont émis des mandats de vaccination. Voici un aperçu état par état.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

Photo Université St. Leo