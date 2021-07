Plus de 100 créateurs sous le nom « NFT 256 » présentent leur œuvre « NFT256 WORLDS » aux enchères sur NFT STARS – Crypto new media

Sydney, Australie

La nouvelle place de marché NFT NFT STARS a annoncé la vente aux enchères de l’œuvre audiovisuelle intitulée « NFT 256 WORLDS ». L’aspect visuel a été créé par un collectif artistique du nom de NFT 256, et un célèbre musicien russe a participé à la création de la bande originale du drop. L’enchère commence le 28 juillet à 10h00 UTC et durera 24 heures.

NFT 256 est un collectif international composé de plus de 256 artistes modernes travaillant avec une variété de médiums artistiques, du numérique au traditionnel. Leur centre de gestion est à Moscou, en Russie. À l’heure actuelle, NFT 256 est l’un des plus grands syndicats d’artistes qui créent et vendent leurs projets comme un seul. Cela donne à chaque NFT publié par le collectif deux perspectives. Les utilisateurs peuvent explorer leur œuvre dans son ensemble et découvrir comment tout s’assemble, ou ils peuvent réfléchir sur un seul thème créé par l’une des 256 personnes.

NFT 256 a déjà publié deux œuvres d’art et la troisième sort en direct sur NFT STARS. La nouvelle œuvre intitulée “NFT 256 WORLDS” sera présentée aux enchères le 28 juillet à 10h00 UTC. Le processus d’appel d’offres durera 24 heures et le prix de départ est de 2,56 ETH.

« NFT 256 WORLDS » est un voyage audiovisuel animé de 60 secondes à travers 90 œuvres d’art basé sur le thème « L’aventure à travers l’univers », en d’autres termes, des mondes de rêve incroyables. L’œuvre montrera aux téléspectateurs ce que signifie regarder dans le monde d’une autre personne, des images que votre imagination ne peut pas vous donner. L’œuvre d’art a été réalisée en collaboration avec le musicien et compositeur Kirill Gorokhov, connu sous le nom de « Unstoppable Music ».

À propos de NFT STARS

NFT STARS est un marché NFT australien qui a accumulé un ensemble unique de produits et services pertinents pour les artistes, les amateurs d’art numérique, les investisseurs et les joueurs NFT. La plate-forme poursuit l’objectif ambitieux de déplacer l’attention du marché de la spéculation NFT à l’appréciation de l’art.

La place de marché suit une approche de sélection stricte : chaque créateur présenté sur la plateforme est soit choisi par le conseil d’administration, soit voté par la communauté. Ainsi, l’équipe NFT STARS est en mesure de fournir un traitement vraiment spécial aux étoiles NFT choisies.

Les artistes apprécient le monnayage sans gaz. Les NFT sont frappés au moment de l’achat et l’acheteur couvre les frais. Le marché soutient la libre circulation des idées et permet aux artistes de créer des œuvres d’art en équipe via la fonction de propriété collective NFT et de partager le produit de sa vente à parts égales. NFT STARS permet également à chaque artiste de créer une salle AR dans laquelle il peut exposer ses œuvres et animer son premier spectacle. Les galeries AR peuvent être visualisées sur l’écran d’un smartphone.

À l’avenir, NFT STARS introduira une fonction de trading NFT fractionnaire, un scanner de prix NFT, une station de radio NFT 24h/24 et 7j/7 et un service d’offre initiale NFT. La place de marché prévoit également de se lancer sur Binance Smart Chain, Avalanche et d’autres blockchains pour prendre en charge le flux de liquidité NFT inter-chaînes.

