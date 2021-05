Plus de 100% de rendement dans les régimes MF à petite capitalisation en 12 mois – Devez-vous investir maintenant?

Il n’y a pratiquement aucun investisseur qui aurait investi dans des fonds communs de placement à petite capitalisation au bas de mars 2020.

Les fonds communs de placement à petite capitalisation ont généré en moyenne plus de 100% au cours des 12 derniers mois. Oui, vous avez bien entendu, certains programmes à petite capitalisation ont doublé l’investissement en seulement 12 mois. Mais est-ce la bonne façon de regarder les rendements qui semblent spectaculaires sur la période d’un an? Alors que le rendement sur 1 an se situe entre 100 et 200% pour la plupart des fonds de la catégorie des petites capitalisations, le rendement moyen sur 3 ans des fonds de petite capitalisation est d’environ 12% annualisé.

Par conséquent, ne regarder que le rendement d’un an n’est peut-être pas la bonne approche. Voici une meilleure perspective de Rachit Chawla, fondateur et PDG de Finway FSC: «Il est faux de dire qu’en un an, ils ont donné un rendement de 100 à 200 pour cent. En fait, ils ont été érodés de 50 pour cent et ils sont retournés à leur position d’origine, de sorte qu’ils continuent de donner aux génériques 12 pour cent annualisés en moyenne. “

De plus, il ne sera pas faux de dire que peu d’investisseurs auraient investi près d’un an en arrière, surtout à un moment où la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur l’économie. «Les rendements sur un an ne doivent pas être pris en compte car il n’y a pratiquement personne qui aurait acheté au bas de la page car il y a tellement de peur à ce moment-là», ajoute Chawla.

Mais les investisseurs devraient-ils sauter dans le train en marche des petites capitalisations? «La performance des fonds de petite capitalisation est toujours, je pense qu’il y a un long chemin à parcourir. Si vous voyez le modèle de 5 à 6 ans de l’histoire, j’ai toujours l’impression qu’ils n’ont pas encore montré leur bonne performance à long terme », déclare Chawla.

En tant qu’investisseur, il doit y avoir des attentes réalistes en fonction de son propre profil de risque et du risque du régime MF. Même si le rendement de l’année dernière a été une sorte d’aberration, la raison d’investir et le montant à investir dans des systèmes à petite capitalisation doivent être bien planifiés. Passer d’une classe d’actifs à un autre sans plan approprié est la dernière chose à faire.

Selon la définition de SEBI, les fonds de grande capitalisation sont ceux qui investissent dans les 100 premières entreprises en termes de capitalisation boursière totale, tandis que les régimes midcap peuvent investir dans la 101e à la 250e entreprise en termes de capitalisation boursière totale.

L’univers des petites capitalisations est donc énorme et représente à partir de la 251e société en termes de capitalisation boursière totale. N’oubliez pas que ce sont des entreprises qui n’ont pas encore été identifiées par le marché à plus grande échelle. «En fin de compte, le small-cap devient le mid-cap, le mid-cap devient le big caps, uniquement sur la base de quelques facteurs comme la gouvernance d’entreprise, la croissance de l’entreprise, la rentabilité de l’entreprise, la valorisation de l’actionnariat etc. “

Par conséquent, aller trop loin dans les MF à petite capitalisation ne devrait pas être la voie à suivre, même si les attentes de rendement sont élevées dans les années à venir. «Dans le cas des petites capitalisations, on devrait avoir 30% parce que je pense que ce sont des sociétés à très haut risque et à rendement élevé. Il y a des multi-ensacheuses qui deviendront des casquettes moyennes ou grandes dans les temps à venir. Cependant, de nombreuses petites capitalisations ont également fermé leurs portes et ont été confrontées à de nombreuses turbulences. Je suppose donc que 30% pourraient être investis dans des petites capitalisations et 35% dans des sociétés à moyenne capitalisation, et 35% à nouveau dans des fonds à grande capitalisation », explique Chawla.

Selon Rachit Chawla, fondateur et PDG de Finway FSC, certains des meilleurs fonds à petite capitalisation sont:

1. Fonds Axis Small Cap

2. Fonds SBI Small Cap

3. Fonds de petite capitalisation Nippon India

4. Fonds de petite capitalisation Kotak

5. Fonds de petite capitalisation HDFC

6. Fonds ICICI Prudential small cap

7. Fonds de petite capitalisation DSP

8. Fonds d’entreprises émergentes L&T

9. Fonds à petite capitalisation Aditya Birla Sun Life

10. Fonds de petites sociétés Franklin

