Plus de 100 doses de Covishield administrées en Inde, témoignage à l’étranger de son innocuité et de son efficacité, selon SII

Plus de 100 crore doses de Covishield ont été administrées en Inde et à l’étranger, ce qui témoigne de son innocuité et de son efficacité, le Serum Institute a informé le DCGI qui avait demandé plus de données pour accorder une approbation complète de commercialisation au vaccin Covid, ont déclaré des sources officielles mardi.

Covishield est actuellement autorisé pour une utilisation d’urgence dans le pays. Le Serum Institute of India (SII), le 25 octobre, avait déposé une demande auprès du Drugs Controller General of India (DCGI) pour obtenir une autorisation de mise sur le marché régulière pour le vaccin.

L’organisme de réglementation des médicaments a demandé en décembre plus de données et de documents à ce sujet. Suite à cela, Prakash Kumar Singh, directeur des affaires gouvernementales et réglementaires chez SII, a récemment soumis une réponse accompagnée de plus de données et d’informations.

En plus de l’achèvement réussi de l’étude clinique de phase 2/3 en Inde, jusqu’à présent, plus de 100 crores de doses de vaccin Covishield ont été administrées à la population de ce pays et du monde entier, a déclaré Singh dans la réponse.

Une vaccination à si grande échelle avec Covishield et le confinement de l’infection au COVID-19 est en soi un témoignage de la sécurité et de l’efficacité du vaccin, a-t-il déclaré.

« C’est une question de fierté pour nous d’avoir participé à la plus grande campagne de vaccination au monde sous la direction dynamique et visionnaire de notre Premier ministre Narendra Modi.

«Sous l’aimable direction du ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya, de l’équipe du gouvernement indien et de la direction de notre PDG Adar C Poonawalla, l’équipe SII a travaillé sans relâche pour fabriquer et fournir Covishield afin de réussir la plus grande campagne de vaccination contre le COVID-19 au monde», Singh est appris à avoir déclaré dans la réponse.

