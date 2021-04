Plus de 10000 BTC sur la liste noire de 2016 Bitfinex hack en mouvement

Une tranche de Bitcoin longtemps dormante saisie dans le piratage de 2016 de l’échange de crypto-monnaie Bitfinex est en mouvement aujourd’hui, une somme de plus de 620 millions de dollars qui effraye certains acteurs du marché et peut contribuer à une baisse de Bitcoin.

Le bot d’analyse de la blockchain Whale Alerts a été le premier à sonner l’alarme, attirant l’attention sur une série de plus de cinq douzaines de transactions provenant de portefeuilles qui ont été largement inactifs depuis le piratage de 2016:

⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ 1,241,37 #BTC (78,246,494 USD) de fonds volés transférés de Bitfinex Hack 2016 vers un mur inconnuttps: //t.co/yLsJDXUBvE – Alerte aux baleines (@whale_alert) 14 avril 2021

La plus grosse transaction a porté sur 1241,3672 BTC, d’une valeur bien supérieure à 78 millions de dollars (pour laquelle le pirate a payé des frais de 0,00072910 BTC, soit environ 45 USD), bien que d’autres transactions ne coûtent que 1,5 BTC. Cointelegraph a compté 63 transactions en tout, déplaçant un peu plus de 10050 BTC d’une valeur de plus de 620 millions de dollars.

Alors que le pirate informatique a une histoire inégale de déplacement intermittent de ses pièces entre les portefeuilles, les transferts représentent aujourd’hui confortablement les plus grosses transactions de Bitcoin piraté depuis l’attaque elle-même. Au fil des ans, le pirate informatique a déplacé entre 1 et 2% de ses pièces et, aujourd’hui, il a déplacé 8,3% de ses près de 120000 BTC d’une valeur de plus de 7,4 milliards de dollars.

Résumé du piratage Bitfinex 2016 en juin 2020. Source: Crystal.

Le but des transactions est difficile à présager. Certains des transferts ont eu lieu entre des portefeuilles connus pour être associés au pirate informatique, bien que beaucoup aient été vers des portefeuilles nouvellement créés. De nombreux observateurs ont souligné qu’il est presque impossible pour le pirate informatique de vendre son BTC, car aucune bourse majeure n’acceptera les pièces contaminées. Le pirate informatique a tenté de vendre quelque 736 BTC en 2020 via un marché russe du darknet, certains se retrouvant ironiquement sur Bitfinex.

L’incapacité du pirate à vendre ses pièces a incité certains traders Twitter à spéculer sur le fait que le but des transferts est simplement d’effrayer le marché, éventuellement en tandem avec une position courte:

Non, le hacker Bitfinex ne peut pas vendre le #Bitcoin (pas dans n’importe quel volume).

Mais il / elle / ils peuvent le déplacer pour essayer de manipuler le marché pendant qu’ils le vendent ailleurs … – Alistair Milne (@alistairmilne) 14 avril 2021

La chasse au pirate informatique est toujours en cours, comme en août de l’année dernière, Bitfinex a offert jusqu’à 400 millions de dollars en récompense des informations sur l’attaquant. L’affaire a semblé avoir une percée en 2019, lorsque deux frères israéliens ont été accusés d’être impliqués dans l’attaque, mais la police a récupéré des portefeuilles contenant beaucoup moins que les près de 120000 BTC perdus dans le piratage.

La violation des baleines de Bitfinex ajoute à une journée déjà tumultueuse pour les marchés. Après une poussée à plus de 425 $ par action, Coinbase a du mal à trouver un prix plancher à 350 $ / action. Bien que toujours bien au-dessus du prix de référence de 250 USD par action, les traders ont néanmoins interprété le trading comme un signal négatif, le Bitcoin ayant chuté à 61000 USD.