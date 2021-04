Plus de 12 crores de doses de vaccin COVID-19 administrés en 92 jours en Inde

Huit États représentent 59,5% des doses totales administrées à ce jour dans le pays

L’Inde n’a mis que 92 jours pour atteindre la barre des 12 crores de vaccinations, le pays le plus rapide à le faire, a déclaré dimanche le ministère de la Santé de l’Union. Viennent ensuite les États-Unis qui ont pris 97 jours et la Chine qui a pris 108 jours.

Le nombre cumulé de doses de vaccin COVID-19 administrées dans le pays a franchi 12 crores dans le cadre de la plus grande campagne de vaccination au monde, a-t-il déclaré. Au total, 12,26,22,590 doses de vaccin ont été administrées au cours de 18,15,325 séances, selon le rapport provisoire jusqu’à 7 heures du matin.

Il s’agit notamment de 91,28,146 agents de santé (TS) qui ont pris la première dose et 57,08,223 TS qui ont pris la deuxième dose, 1,12,33,415 agents de santé qui ont reçu la première dose et 55,10,238 agents de santé qui ont pris la seconde dose.

Par ailleurs, 4,55,94,522 et 38,91 294 bénéficiaires âgés de plus de 60 ans ont reçu respectivement la première et la deuxième dose et 4,04,74,993 et ​​10,81 759 bénéficiaires âgés de 45 à 60 ans ont pris respectivement la première et la deuxième dose.

Huit États représentent 59,5% des doses totales administrées à ce jour dans le pays. «Les quatre États du Gujarat (1,03,37,448), Maharashtra (1,21,39,453), Rajasthan (1,06,98,771) et UP (1,07,12,739) ont jusqu’à présent administré plus de 1 million de doses chacun à leur population. Le Gujarat a effectué 1 crore de vaccinations le 16 avril tandis que les trois autres États l’ont réalisé le 14 avril », a déclaré le ministère.

«L’Inde n’a mis que 92 jours pour atteindre 12 crores de vaccinations, le pays le plus rapide à le faire. Elle est suivie par les États-Unis qui ont pris 97 jours et la Chine (108 jours) », a déclaré le ministère. Plus de 26 doses de vaccination lakh ont été administrées en 24 heures.

Comme au 92e jour de la campagne de vaccination (17 avril), 26,84 956 doses de vaccin ont été administrées. Au total, 20 22 599 bénéficiaires ont été vaccinés au cours de 39 998 séances pour la première dose et 6 62 357 bénéficiaires ont reçu la deuxième dose de vaccin, a-t-il déclaré.

