Plus de 1200 nageurs dans le Marnaton eDreams Cadaqués by YoPRO

20/09/2021 à 10h59 CEST

Sport.es

Samedi dernier, le 18 septembre, Marnaton a récidivé avec un appel gagnant en Cadaqués pour célébrer son épreuve la plus emblématique, la troisième épreuve au calendrier du premier circuit de natation en eau libre du pays. Certains 1200 nageurs se sont réunis dans cette ville Gérone pour compléter les distances de 6,5 km, 4,5 km et 2,5 km de la Marnaton eDreams Cadaqués par YoPRO.

Pour ce troisième test de l’année, l’organisation a maintenu différentes mesures pour garantir la sécurité des participants, comme la limitation de capacité, la collecte des numéros sur rendez-vous, le briefing en ligne ou les départs par cinq et toutes les dix secondes pour favoriser la dispersion. Selon David Campà, directeur de Marnaton, “Ce fut un test impeccable, et nous avons vérifié que les participants sont revenus à Cadaqués, après deux ans, avec beaucoup d’enthousiasme et beaucoup d’énergie. Maintenant, nous avons déjà la tête sur le prochain test, qui se tiendra le 16 octobre à Formentera”.

Dans la 6,5 km d’essai, partant de Cala Jugadora et arrivant à Cadaqués, la première position a été pour Manuel Lires (CNB) et Rafa Cabanillas (CEMarnaton), ils sont arrivés ensemble en 1:19:00. Ancien champion du monde en eau libre Damien Blaum (Cariver Plate) Il a franchi la ligne d’arrivée troisième (1:19:15), suivi du nageur de l’équipe espagnole de natation et du CNB Pol Gil (1:19:27). Dans la catégorie féminine, la première position a également été partagée. Laura Rodriguez (CNB) et Estel Galo (CN.Granollers) sont arrivés en même temps en 1:27:03, suivis de Minerve Pujol (1:32:15) et Anna Serra (1:33:47) de CN.Terrassa.

Dans la 4,5 km, partant de Port Lligat et terminant à Cadaqués, le podium masculin est revenu à Jorge Sanguino (Nager les émotions) en première position (1:01:00), suivi de Jordi Burgueño du CN Sant Adrià (1:01:03) et Jérôme Boudet (1:01:03) du Club Métropole Montpellier. Sonia Rojas (CN.Terrassa) a terminé premier dans la catégorie féminine (1:08:28), suivi de Berta Gelabert de GEN Roses (1:10:54) et Marta Vila (1:13:35).

Enfin, dans les 2500 mètres, Victor Laemle a remporté la victoire (28:55), suivi de Javi Navarro (29:04) et Romain Carlesimo (31:48). Alors que dans la catégorie féminine Sonia Fargas est monté sur la plus haute marche du podium (31:26), accompagné de Laura Llobet (34:40) et Aone Landa (35:21).

Le calendrier de Marnaton n’est pas encore terminé. Le 2 octobre prochain célébrera le Big Swim du 20 km, les 16 octobre le Marnaton eDreams Formentera de Balearia, 23 octobre le Swimun eDreams Cap de Creus de HEAD et la saison se terminera 30 octobre avec le Marnaton eDreams Barcelona by YoPRO.