Plus de 12,3 lakh d’enfants dans le groupe des 15 à 18 ans ont reçu des doses de vaccin COVID-19 jusqu’à 15 heures: gouvernement

Pendant ce temps, le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a visité lundi un site de vaccination contre le Covid pour les enfants à l’hôpital RML et a interagi avec certains des bénéficiaires.

Plus de 12,3 lakh d’enfants ont reçu des doses de vaccin COVID-19 dans les États/UT jusqu’à 15 heures le premier jour de la campagne de vaccination des personnes âgées de 15 à 18 ans lundi. Pendant ce temps, le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, s’est rendu en visite un site de vaccination Covid pour les enfants à l’hôpital RML ici lundi et a interagi avec certains des bénéficiaires.

« J’ai visité l’hôpital RML et fait le point sur la campagne de vaccination pour les enfants âgés de 15 à 18 ans, et j’ai interagi avec les enfants et leur a demandé de motiver leurs amis à se faire vacciner », a-t-il tweeté après la visite. Plus de 39,88 bénéficiaires lakh , âgés de 15 à 18 ans, se sont inscrits sur le portail CoWIN jusqu’à lundi après-midi et plus de 12,3 lakh d’enfants ont reçu jusqu’à présent des doses de vaccin COVID-19 à travers le pays, selon les données du portail à 15 heures.

Le processus de vaccination des enfants a commencé dans le pays au milieu de la peur de la variante Omicron. Le ministre de la Santé avait conseillé dimanche aux États et aux territoires de l’Union (UT) d’assurer des centres de vaccination, des sites de session et une file d’attente séparés (si lors de la même session où la vaccination des adultes est en cours ) et une équipe de vaccination distincte (si sur le même site de session) pour éviter le mélange des vaccins COVID-19 lors de l’administration des injections aux personnes âgées de 15 à 18 ans.

Insistant sur la nécessité d’assurer une mise en œuvre harmonieuse des nouvelles directives de vaccination, Mandaviya, qui a virtuellement interagi avec les ministres de la santé des États et les secrétaires principaux/secrétaires en chef supplémentaires des États et des UT, leur a conseillé d’assurer l’orientation des vaccinateurs et des membres de l’équipe de vaccination et l’identification des des sites de sessions dédiés à cette catégorie de bénéficiaires.

« L’option vaccinale contre le COVID-19 pour les enfants du groupe d’âge de 15 à 18 ans serait uniquement Covaxin. Tous ceux dont l’année de naissance est 2007 ou avant, seront éligibles », selon les directives publiées récemment par le ministère de la Santé de l’Union.

L’inscription pour cette catégorie de bénéficiaires s’est ouverte samedi et selon les directives, ils peuvent s’inscrire eux-mêmes, ou en ligne via un compte existant sur CoWIN, ou peuvent également s’inscrire en créant un nouveau compte via un numéro de mobile unique, cette facilité est disponible pour tous les citoyens éligibles actuellement.

Ces bénéficiaires peuvent également être enregistrés sur place par le vérificateur/vaccinateur en mode d’enregistrement facilité. Les rendez-vous peuvent être réservés en ligne ou sur place (sans rendez-vous), les lignes directrices ajoutées.

