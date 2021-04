Plus de 12,7 lakh Les investisseurs PACL récupèrent leur argent: Sebi

Le régulateur avait constaté que PACL Ltd, qui avait collecté des fonds auprès du public au nom des entreprises agricoles et immobilières, avait collecté plus de 60 000 crores de roupies par le biais de placements collectifs illégaux (SIC) sur 18 ans.

Plus de 12,7 investisseurs de PACL lakh avec des réclamations allant jusqu’à Rs 10 000 ont reçu plus de Rs 438 crore de remboursements, a déclaré mardi le régulateur des marchés Sebi.

Le régulateur avait constaté que PACL Ltd, qui avait collecté des fonds auprès du public au nom des entreprises agricoles et immobilières, avait collecté plus de 60 000 crores de roupies par le biais de placements collectifs illégaux (SIC) sur 18 ans.

Un panel dirigé par le juge à la retraite RM Lodha avait lancé le processus de remboursement par étapes pour les investisseurs, qui avaient investi dans PACL.

“Au 31 mars 2021, le comité a effectué avec succès des remboursements pour 12 70 849 demandes éligibles (avec des réclamations allant jusqu’à Rs 10 000) totalisant Rs 438,34 crore”, a déclaré Sebi dans un communiqué.

Le comité, en février 2019, avait demandé aux investisseurs de PACL de soumettre des demandes de remboursement en ligne.

Le comité a traité les demandes reçues des investisseurs de manière progressive, par tranche, et actuellement, les demandes dont le montant de la demande ne dépasse pas 10 000 roupies ont été traitées et des paiements ont été effectués au titre des demandes de règlement éligibles.

Les paiements sont traités après vérification des documents téléchargés par les investisseurs avec leurs demandes et le montant du paiement calculé en conséquence.

Le comité a également fourni de temps à autre aux investisseurs, dont les demandes pouvaient atteindre 10 000 roupies et dont les demandes étaient jugées défectueuses, la possibilité de vérifier le statut / les lacunes de leurs demandes et de rectifier les erreurs afin que les demandes puissent être traitées. Une telle opportunité a été offerte jusqu’au 31 mars 2021.

À l’heure actuelle, la possibilité de rectifier l’erreur dans les demandes de réclamation n’est pas disponible et les investisseurs peuvent attendre une autre notification du comité à cet égard, conformément à une déclaration.

«Les demandes où les investisseurs ont indiqué un terrain attribué au champ marqué comme« Oui »ou où des terres ont été attribuées à l’investisseur conformément aux registres fournis par PACL, ont été conservées et seront prises en considération à un stade ultérieur,» il ajoutée.

En outre, le traitement des cas où «différé / endossé» a été mentionné sur le certificat PACL a également été maintenu en attente, indique le communiqué.

En décembre 2015, le Securities and Exchange Board Board of India (Sebi) avait ordonné la saisie de tous les actifs de PACL et de ses neuf promoteurs et administrateurs pour leur non-remboursement des sommes dues aux investisseurs.

Sebi avait demandé à PACL ainsi qu’à ses promoteurs et administrateurs de rembourser l’argent dans une ordonnance datée du 22 août 2014. Les défaillants ont été invités à liquider les stratagèmes et à rembourser l’argent aux investisseurs dans les trois mois à compter de la date de l’ordonnance.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.