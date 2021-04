Plus de 1,3 Crore enregistrés pour la vaccination COVID via le portail CoWIN le jour 1, selon le gouvernement indien

Le gouvernement a officiellement lancé la plus grande campagne de vaccination du pays contre le nouveau coronavirus le 28 avril.

Plus de 1,3 crore d’Indiens se sont enregistrés avec succès pour la vaccination contre le nouveau coronavirus via CoWIN en une journée, le portail enregistrant plus de 35 enregistrements de lakh au cours du premier semestre lui-même, a annoncé jeudi le gouvernement. Le gouvernement central, dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, a lancé le 28 avril la plus grande campagne de vaccination du pays, élargissant l’éligibilité pour permettre à toute personne de plus de 18 ans de «s’inscrire» pour un vaccin COVID-19. Les rendez-vous pour se faire vacciner à partir du 1er mai sont toujours limités aux personnes de plus de 45 ans – également, sous réserve de la disponibilité des vaccins.

Les inscriptions ont commencé à 16 heures le 28 avril. L’expérience est restée au mieux saccadée pour la plupart, les gens signalant des problèmes allant des problèmes de serveur à l’échec de la génération d’OTP. Il y avait également une confusion autour de l’ensemble du processus, en particulier en ce qui concerne la réservation d’un créneau pour se faire vacciner à partir du 1er mai, car le gouvernement n’avait pas communiqué plus tôt que si toute personne de plus de 18 ans pouvait s’inscrire, seules les personnes de plus de 45 ans pouvaient obtenir un rendez-vous réel.

«Félicitations à Team CoWin pour avoir construit une plate-forme véritablement évolutive et robuste. Traiter plus de 50 000 appels API par seconde est gigantesque », a tweeté jeudi le responsable officiel du gouvernement @SetuAarogya. Le gouvernement a également déclaré que, mis à part un problème «mineur» à 16 heures qui a été corrigé peu de temps après, le portail fonctionnait bien et que les médias rapportaient que la plate-forme numérique CoWin s’était écrasée étaient incorrects et sans aucun fondement. Cependant, ceux qui essayaient de s’inscrire avaient une histoire différente à raconter. Cela dit, même s’ils ont dû franchir de nombreux obstacles, de nombreuses personnes ont réussi à s’inscrire, et le gouvernement a des chiffres à l’appui. On s’attend à ce que davantage de personnes se joignent aujourd’hui et dans les jours à venir.

Le gouvernement mentionne catégoriquement que «les rendez-vous pour les 18-44 ans seront disponibles lorsque les gouvernements des États et les centres de vaccination privés planifieront les sessions».

