Plus de 130 km de poursuite à Valence pour traquer un voleur sans permis

20/12/2021 à 08:27 CET

Ignacio Cabanes

Un jeune homme de 24 ans a été arrêté ce matin après une poursuite policière spectaculaire d’environ 130 kilomètres, de Moncada à Alcoy, dans la Communauté Valencienne. Une patrouille de la police locale de cette municipalité de l’Horta a réussi à arrêter le suspect, qu’ils connaissent deux réquisitions pour crimes contre les biens, après l’avoir suivi sans le perdre de vue à aucun moment, tandis que d’autres patrouilles de la Garde civile de la circulation et d’autres policiers locaux se sont joints à la persécution.

Dans sa fuite le conducteur de la voiture, modèle Peugeot 308, circulait imprudemment, mettant le reste en danger des usagers de la route, atteignant des vitesses allant jusqu’à 170 kilomètres par heure, et empruntant parfois les rues et les routes en sens inverse.

La persécution a commencé quelques minutes après une heure du matin lorsqu’une patrouille de la police locale de Moncada a surpris quatre personnes à côté d’une camionnette volée dans une zone industrielle de la ville. En constatant la présence de la police, ils se sont enfuis à pied. Quelques instants plus tard, l’un de ces criminels présumés qui s’était enfui a été vu monter dans une voiture blanche, qui a pris la fuite.

Les agents de la police locale de Moncada lui ont tiré dessus pour l’empêcher de se soustraire à l’action de la justice et ont été transférés via le commissariat vers d’autres unités de police. Ainsi, une patrouille de la police locale de Valence et plus tard celle de la garde civile du détachement de la circulation de Xàtiva, à la hauteur de Concentaina, ont rejoint la persécution le long de l’autoroute A-7.

Pour des kilomètres plusieurs de ces patrouilles, qui ont été rejoints par d’autres municipalités, ont tenté de faire renoncer le véhicule à son attitude, mais il a continué à circuler à haute vitesse quitte même la province de Valence.

Le conducteur en fuite a fait des manœuvres brusques, changer de direction et éteindre les lumières essayant d’induire en erreur les patrouilles qui le poursuivaient.

Enfin, après avoir dévié sur la N-340, il a pénétré dans la zone urbaine d’Alcoy, où il a été arrêté après être entré en collision avec un îlot. L’homme interpellé, identifié comme SVB, âgé de 24 ans, n’avait pas de permis de conduire et faisait l’objet d’une réquisition depuis mars, pour laquelle il est déjà entré en prison. Il est accusé d’un crime de conduite dangereuse.