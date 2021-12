Plus de 14 crores d’identifiants de santé générés jusqu’à présent : gouvernement

Le nombre de bénéficiaires éligibles en vertu du SECC 2011 est de 10,74 crores de familles (50 crores de personnes).

Le gouvernement a prévu que chaque citoyen génère gratuitement une carte d’identité médicale et plus de 14 millions de cartes d’identité ont été créées jusqu’à la première semaine de décembre, a informé vendredi le ministre d’État à la Santé Bharati Pravin Pawar au Lok Sabha.

La création d’identifiants de santé est volontaire, a déclaré Pawar dans une réponse écrite à une question. Cependant, la NHA sensibilise les citoyens à l’utilisation et aux avantages des identifiants de santé pour assurer leur participation maximale, a-t-elle déclaré.

L’Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) a été lancé le 23 septembre 2018 pour fournir une couverture santé allant jusqu’à Rs 5 lakh par an et par famille bénéficiaire à environ 10,74 crore de familles pauvres et vulnérables identifiées à partir du recensement socio-économique des castes. (SECC) de 2011 sur la base de certains critères de privation et d’occupation dans les zones rurales et urbaines respectivement, a déclaré Pawar.

Le nombre de bénéficiaires éligibles en vertu du SECC 2011 est de 10,74 crores de familles (50 crores de personnes). Pawar a déclaré que 33 États et UT mettant en œuvre AB-PMJAY ont étendu la couverture du programme pour inclure 13,44 crores de familles (65 crores de personnes).

L’AB-PMJAY est mis en œuvre dans tous les États et UT à l’exception du Bengale occidental, du NCT de Delhi et d’Odisha. Il s’agit du plus grand régime d’assurance-maladie financé par le gouvernement au monde, a-t-elle déclaré. Il s’agit d’un régime entièrement sans numéraire et sans papier et les avantages au titre d’AB-PMJAY sont transférables dans tout le pays. Il n’y a pas de limite de taille de la famille, d’âge ou de sexe.

