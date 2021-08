Plus de 14% des agriculteurs propriétaires bénéficient des achats MSP : Ministre

Les opérations d’approvisionnement du gouvernement se traduisent par des achats privés équivalents ou supérieurs au MSP pour diverses cultures notifiées, a-t-il ajouté.

Le gouvernement a informé mardi le Parlement que plus de 14% des agriculteurs propriétaires bénéficiaient de l’achat officiel de cultures à leurs prix de soutien minimum (MSP) et que ce nombre a augmenté au cours des trois dernières années. Il y a 14,6 crore d’agriculteurs propriétaires de terres, selon les données du gouvernement.

Le nombre exact d’agriculteurs bénéficiant de la déclaration du MSP est difficile à évaluer, a déclaré le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar dans une réponse écrite à Lok Sabha. Cependant, les agriculteurs qui ont bénéficié des marchés publics du MSP sont passés à plus de 2,1 crores en 2020-2021 contre 2,04 crores l’année précédente, a déclaré le ministre. Les opérations d’approvisionnement du gouvernement se traduisent par des achats privés équivalents ou supérieurs au MSP pour diverses cultures notifiées, a-t-il ajouté.

Les achats au MSP, effectués par les agences centrales et étatiques dans le cadre de divers programmes, se limitent principalement au blé, au paddy, au coton, aux légumineuses et aux graines oléagineuses. Alors que les achats de paddy et de blé ont atteint un record de 86,93 millions de tonnes (MT) et 43,33 MT, respectivement au cours de la campagne agricole 2020-21 (juillet-juin). Les producteurs de riz ont été payés Rs 1,64 crore lakh et les producteurs de blé Rs 85 581 crore dans le cadre du programme d’approvisionnement du gouvernement.

Les achats de céréales secondaires pour la première fois depuis au moins une décennie ont dépassé 1 MT en 2020-21, contre moins de 0,5 MT auparavant. Le Gujarat, l’Haryana, le Karnataka, le Madhya Pradesh, le Maharashtra et l’Uttar Pradesh ont enregistré les achats les plus importants de céréales secondaires comprenant le jowar, le bajra, le maïs et le ragi.

Des milliers d’agriculteurs, principalement du Pendjab, de l’Haryana, du Rajasthan et de l’ouest de l’Uttar Pradesh, campent à différents points frontaliers de Delhi depuis plus de huit mois pour exiger l’abrogation des trois lois agricoles litigieuses et garantir un mécanisme MSP légalement garanti. Ils craignent que les lois agricoles, dont l’application est suspendue par la Cour suprême depuis janvier, annoncent le monopole des commerçants privés sur l’achat des récoltes.