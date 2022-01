Plus de 145 000 jouets contrefaits ou dangereux saisis à Madrid

01/04/2022

La Garde civile, dans le cadre d’une inspection visant à vérifier et à empêcher la distribution et la vente illégales de jouets, a enquêté sur une personne en tant qu’auteur présumé d’un crime contre la propriété industrielle, et est intervenu plus de 145 000 jouets, a fait savoir le commandement de Madrid ce mardi dans un communiqué.

Les agents de l’Unité fiscale et aéroportuaire du Commandement de la Garde civile à Madrid, en collaboration avec la Sous-direction générale de l’inspection des consommateurs et du contrôle du marché de la Communauté de Madrid, ont procédé à inspecter un entrepôt dédié au stockage et à la vente de jouets commerce de gros situé dans le Polígono Industrial de Pinto.

Le dispositif policier a commencé après avoir su comment dans ce navire, il était dirigé par des citoyens d’origine asiatique, des jouets contrefaits qui portaient prétendument atteinte à la propriété industrielle ont été stockés et commercialisés de différentes marques de notoriété reconnue.

Du résultat de l’inspection Au total, 145 657 jouets contrefaits ou dangereux pour la santé sont intervenus et la sécurité des enfants de différentes marques et modèles.

D’une part, les agents sont intervenus sur 134 120 jouets non conformes aux exigences de la réglementation européenne sur la sécurité des jouets ; et, d’autre part, 11 535 jouets qui porteraient atteinte aux droits de propriété industrielle et intellectuelle de diverses marques déposées.

Dans le même navire les agents Ils ont également trouvé des sacs à jouets en vrac, des blisters en plastique et des boîtes sérigraphiées telles que des marques contrefaites..

Les produits intervenus viennent principalement du marché asiatique et ils sont arrivés au navire démontés pour contourner les contrôles douaniers et policiers et ainsi éviter d’être détectés, où ils ont ensuite été assemblés et assemblés pour être commercialisés en dehors des circuits légaux établis.

De plus, lors de l’inspection, des effets pyrotechniques de la catégorie F1 ont été constatés. stocké irrégulièrement, pour un total de 6 000 conteneurs de bombettes.

Par conséquent, une personne a été proposée pour sanction devant l’autorité compétente et a fait l’objet d’une enquête en tant qu’auteur présumé d’un crime contre la propriété industrielle.

Jouets qui sont intervenus présenter un risque pour les consommateurs, non seulement à cause du danger impliqué par la taille des pièces, mais aussi parce qu’elles manquaient de contrôles de sécurité et surtout d’étiquetage ou de vices de forme ; En violation de tous les règlements de sécurité pour les jouets. Ils représentent également un risque évident pour la santé et la sécurité des mineurs car ils sont fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité, soulignent-ils.