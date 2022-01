Plus de 160 personnes tuées lors de la répression des manifestations au Kazakhstan

Des soldats dirigés par la Russie avec des ordres de « tirer pour tuer » ont repris les bâtiments du gouvernement aux manifestants (Photo : EPA)

Au moins 164 personnes, dont trois enfants, sont mortes lors de violentes manifestations antigouvernementales au Kazakhstan, selon le ministère de la Santé du pays.

Quelque 6 000 personnes ont été arrêtées à la suite d’une répression des manifestations, déclenchée par une augmentation des prix du carburant et transformée en émeutes généralisées en raison des difficultés économiques.

Le sombre nombre de morts marque une forte augmentation par rapport au chiffre précédent de 44.

La grande majorité se trouvait dans la capitale d’Almaty, où le gouvernement affirme que des manifestants ont pris le contrôle de bâtiments officiels et mis le feu à certains.

L’aéroport d’Almaty, le bureau de son maire et certaines installations utilisées par les services secrets kazakhs seraient brièvement tombés entre les mains des émeutiers avant que la police soutenue par un déploiement de soldats étrangers dirigé par la Russie ne les reprenne.

Des coups de feu ont été entendus à Almaty tout au long de dimanche, selon la chaîne de télévision russe Mir-24, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agissait de combats ou de coups de semonce.

Des soldats de Biélorussie, d’Arménie, du Tadjikistan et du Kirghizistan faisaient partie des troupes déployées par le Conseil de sécurité collective (CSTO), dominé par la Russie.

Ils ont été décrits comme des « gardiens de la paix », mais ont reçu l’ordre de « tirer pour tuer ».

Des policiers soutenus par des soldats russes ont repris les bâtiments officiels des manifestants (Photo: EPA)



Une hausse des prix du carburant a enflammé les griefs de nombreux Kazakhs sur l’état de l’économie (Photo: EPA)

La plupart des morts seraient des civils, les autorités locales ayant déclaré plus tôt dimanche que 16 agents des forces de l’ordre avaient été tués.

Les trois enfants qui ont perdu la vie comprenaient une fillette de quatre ans, selon l’ombudsman du pays pour les droits de l’enfant.

Le ministère de la Santé avait précédemment signalé qu’environ 2 200 civils et 1 300 agents de sécurité avaient été blessés, bien que le nouveau bilan soit probablement beaucoup plus élevé.

Le président kazakh, Kassym-Jomart Tokayev, a affirmé que les manifestations étaient alimentées par des « terroristes » soutenus par l’étranger pour justifier sa demande d’aide au CSTO, bien qu’aucune preuve de cela n’ait été publiée.

Des « casques bleus » avec des ordres « tirer pour tuer » ont été envoyés de pays comme la Biélorussie (Photo : EPA)

Les forces de l’OTSC ont été utilisées à plusieurs reprises par des pays répressifs alliés au gouvernement de Vladimir Poutine, comme la Biélorussie, pour écraser les manifestations.

On pense généralement que l’approbation finale de ses déploiements est faite à Moscou.

Un porte-parole de M. Tokayev a insisté dimanche sur le fait que la situation dans le pays s’était stabilisée et a déclaré que les autorités avaient repris le contrôle de tous les bâtiments administratifs.

L’état d’urgence annoncé par M. Tokayev plus tôt cette semaine devrait rester en vigueur jusqu’au 19 janvier au moins.

