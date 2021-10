Stablecoins

Plus de 160 projets sont lancés sur Terra d’ici le début de l’année prochaine pour « amplifier la demande d’UST » et l’envoyer à 10 milliards de dollars, selon le fondateur

AnTy18 octobre 2021

Au fur et à mesure que la demande d’UST augmente avec de plus en plus de projets rejoignant l’écosystème Terra, cela accélérera « l’expansion de l’offre de pièces stables et l’augmentation de la valeur pour les détenteurs de LUNA », a déclaré le co-fondateur Do Kwon.

Plus de 160 projets seront lancés sur le projet de blockchain sud-coréen Terra d’ici le début de l’année prochaine, a déclaré le co-fondateur Do Kwon dans une interview avec Asia Markets.

Terra est une plate-forme stablecoin régie par un algorithme avec 8,86 milliards de dollars d’actifs bloqués. Selon DeFi Llama, actuellement, huit projets principaux y sont en cours.

Le projet de marché monétaire Anchor représente actuellement 39,3% de tous les TVL de Terra à 3,5 milliards de dollars, suivi de Lido (2,52 milliards de dollars), Mirror (1,28 milliard de dollars) et TerraSwap (1,14 milliard de dollars).

Mais bientôt, le nombre de projets sur Terra augmentera considérablement en raison d’une mise à niveau « en douceur » du réseau Terra vers « Columbus-5 » le mois dernier, a-t-il déclaré.

« Maintenant que Columbus-5 est en ligne, plus de 60 projets se préparent à être lancés dans les six à huit prochaines semaines, et plus de 100 ont récemment annoncé des plans (pour) la fin de l’année ou le début de 2022 », a déclaré Kwon à la publication. La semaine dernière.

Le lancement de plus de projets sur la plateforme « amplifiera la demande d’UST », a-t-il ajouté. TerraUSD (UST) est une pièce stable qui tente de maintenir une valeur de 1 $ mais n’est pas adossée à des dollars américains sur un compte bancaire ; plutôt, pour frapper 1 UST, 1 $ de LUNA, l’actif de réserve de TerraUSD, est brûlé.

À mesure que la demande d’UST augmentera avec l’augmentation du nombre de projets rejoignant l’écosystème Terra, cela accélérera « l’expansion de l’offre de pièces stables et l’augmentation de la valeur pour les détenteurs de LUNA », a déclaré Kwon.

Le jeton natif du protocole LUNA est actuellement une crypto-monnaie à capitalisation boursière de 14,38 milliards de dollars, en hausse de 5 364 % depuis le début de l’année, mais toujours en baisse de 48 % par rapport à un sommet historique de 50 dollars il y a deux semaines.

Des cibles ambitieuses

Columbus-5 a été la mise à niveau la plus importante depuis le lancement du protocole Terra, qui a été en cours cette année et a nécessité de nombreuses mises à niveau du cœur de Terra.

Cette mise à niveau devrait contribuer à améliorer l’évolutivité et l’interopérabilité du protocole. Comme l’a dit Kwon, Columbus-5 a également mis à jour « certains des mécanismes économiques du protocole afin que 100% du seigneuriage généré par l’expansion de l’offre d’UST soit brûlé, augmentant la capture de valeur par unité de LUNA à mesure que la demande d’UST augmente. . «

Plus tôt cette année, Kwon a prédit que la capitalisation boursière d’UST dépasserait 10 milliards de dollars d’ici la fin de cette année, mais actuellement, elle ne s’élève qu’à 2,74 milliards de dollars. Pourtant, selon Kwon, son objectif est réalisable.

Non seulement des dizaines de projets attendaient « avec impatience » le lancement de Columbus-5 pour libérer leurs réseaux principaux, a-t-il déclaré, ajoutant : une action réglementaire contre les pièces stables centralisées les plus populaires comme l’USDC et Tether (USDT) a « revivifié l’accent mis sur une pièce stable décentralisée dans crypto comme UST.

Le fondateur a en outre souligné que les modèles de stablecoin de garde n’évoluent pas bien et « servent de plaque tournante du risque dans une pile financière décentralisée », en tant que tel, il s’attend à ce que l’adoption de stablecoins décentralisés ne fasse qu’augmenter à partir de maintenant.

« Nous nous attendons à ce que la demande d’UST dans les environnements inter-chaînes accélère encore l’expansion de l’offre d’UST, atteignant potentiellement la barre des 10 milliards de dollars de capitalisation boursière d’ici la fin de l’année. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.