Plus de 16,42 crores de doses de vaccin Covid disponibles avec les États, UT: gouvernement

Plus de 16,42 crores de doses de vaccin Covid sont toujours disponibles avec les États et les territoires de l’Union pour l’inoculation, a déclaré jeudi le ministère de la Santé de l’Union.

Plus de 141,80 crores de doses de vaccin leur ont été fournies jusqu’à présent par le gouvernement indien (canal gratuit) et par le biais de la catégorie d’approvisionnement direct de l’État, a-t-il déclaré. Le gouvernement de l’Union s’est engagé à accélérer le rythme et à étendre la portée de la vaccination contre le COVID-19 dans tout le pays.

La campagne de vaccination a été accélérée grâce à la disponibilité de plus de vaccins, à la visibilité accrue de la disponibilité des vaccins pour les États et les territoires de l’Union pour leur permettre une meilleure planification et la rationalisation de la chaîne d’approvisionnement en vaccins, a déclaré le ministère.

Dans le cadre de la campagne de vaccination à l’échelle nationale, le gouvernement indien a soutenu les États et les territoires de l’Union en leur fournissant gratuitement des vaccins COVID-19.

Dans la nouvelle phase de l’universalisation de la campagne de vaccination contre le Covid, le gouvernement de l’Union achètera et fournira (gratuitement) 75 % des vaccins produits par les fabricants de vaccins du pays aux États et territoires de l’Union à administrer, le a dit le ministère.

