Plus de 180 millions de personnes se sont connectées à ‘League of Legends’ le mois dernier

Plus de 180 millions de joueurs se sont affrontés dans League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics et plus encore en octobre.

Riot Games ne manque pas de titres populaires, semble-t-il. Lundi, le développeur a annoncé une nouvelle étape du nombre de joueurs dans ses jeux – 15 ans après la fondation de la société en 2006.

« Merci à notre communauté mondiale d’avoir aidé Runeterra à atteindre de nouveaux sommets », a déclaré Riot sur Twitter. « 180 millions de joueurs en octobre et toujours en croissance ! »

Chose intéressante, « Runeterra » fait référence au monde fictif dans lequel se déroulent League of Legends et Teamfight Tactics, ce que ne fait pas le jeu de tir à la première personne Valorant (également créé par Riot). Donc, pour être clair, ces chiffres incroyablement élevés ne comprennent que League of Legends, League of Legends Wild Rift, Teamfight Tactics et Legends of Runeterra. Imaginez ce que serait le décompte si Valorant était là aussi !

Riot a également inclus un graphique astucieux pour accompagner l’annonce, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Merci à notre communauté mondiale d’avoir aidé Runeterra à atteindre de nouveaux sommets ! 180 millions de joueurs en octobre et toujours en croissance ! pic.twitter.com/7w9goYBeBM – Riot Games (@riotgames) 1er novembre 2021

Le mois dernier, Riot a annoncé que les finales du Mondial 2021 de League of Legends se rendraient dans les cinémas. De plus, avec la popularité toujours croissante de League of Legends, Riot a également déclaré qu’il supprimerait certaines fonctionnalités de discussion pour atténuer la toxicité et les commentaires désagréables dans le jeu. Pendant ce temps, la scène esports de Valorant continue de croître, plusieurs organisations de renom signant des joueurs professionnels.

Alors oui, Riot Games est populaire. Choquant, je sais !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

10 jeux vidéo extrêmement retardés qui se sont avérés excellents de toute façon