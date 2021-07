Plus de 1800 drones et musiques de jeux vidéo japonais à l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 | Divertissement

Des centaines de drones survolant le stade, des musiques de Dragon Quest et Final Fantasy, parmi tant d’autres… mais où était Nintendo ?

Avec un an de retard, et sans public, cet après-midi a eu lieu l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Ce fut une cérémonie sobre mais passionnante, dans le plus pur style japonais, où les fans de jeux vidéo se sont régalés les bandes originales d’une dizaine de jeux vidéo japonais mythiques, qui ont retenti lors de la présentation des différents pays.

Le peut-être excessivement simple a également attiré l’attention spectacle avec plus de 1800 drones, qui ont formé une énorme planète Terre qui brille comme la Lune elle-même au-dessus du stade. Vous pouvez les voir dans cette vidéo :

Retour à la musique de fond de l’inauguration, quelque chose d’étrange s’est produit. Il y a cinq ans, lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Rio 2016, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, Il s’est déguisé en Mario pour inviter tout le monde aux futurs Jeux de Tokyo.

Cependant, lors de la cérémonie d’ouverture cet après-midi la musique a été entendue par plus d’une douzaine de jeux vidéo japonais … et pas un seul de Nintendo. Que s’est-il passé?

N’avez-vous pas enfin trouvé un accord avec Nintendo ? Ou avez-vous préparé une surprise pour la cérémonie de clôture ?

Oui, nous avons pu profiter du merveilleux thème principal de Dragon Quest, qui a l’air taillé sur mesure pour une cérémonie des jeux olympiques :

Il a également été possible d’écouter les chants principaux et de victoire de Final Fantasy, Monster Hunter, Sonic, Kingdom Hearts…

Le site Nikkan Sports a publié la liste complète :

Dragon Quest “Overture: Roto’s Theme” Final Fantasy “Victory Fanfare” Contes de la série “Sorey’s Theme – The Shepherd” Monster Hunter “Proof of a Hero” Kingdom Hearts “Olympus Coliseum” Chrono Trigger, “Frog’s Theme” Ace Combat “First Flight “Tales of series” Pomp and Majesty “Monster Hunter” Wind of Departure “Chrono Trigger” Thème de Robo “Sonic the Hedgehog” Star Light Zone “Winning Eleven (Pro Evolution Soccer)” Thème eFootball “Final Fantasy” THÈME PRINCIPAL ” – Phantasy Star Universe “Guardians” Kingdom Hearts “Hero’s Fanfare” Gradius (Nemesis) “01 ACT I-1” NieR “Song of the Ancients” SaGa series “The Orchestral SaGa – Legend of Music” Soul Calibur “The Brave New Stage of Histoire ”

Comme on le voit, une représentation remarquable de les meilleures sagas de jeux vidéo japonais de tous les temps… avec l’absence susmentionnée de Nintendo.

Espérons qu’ils nous réservent une surprise pour la cérémonie de clôture…