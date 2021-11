Plus de 2 000 immigrants tentent d’entrer en Pologne par la frontière avec la Biélorussie

11/09/2021 à 12h20 CET

.

La situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie atteint la limite de la tension. Le gouvernement polonais a renforcé les mesures de sécurité pour empêcher les plus de 2 000 immigrants qui tentent d’entrer, dont beaucoup sont accompagnés d’enfants, de ne pas réussir.

Plus de 2 000 immigrés tentent de franchir la frontière avec la Pologne dans la région de Grodno, comme l’a rapporté aujourd’hui le Comité des frontières de l’État biélorusse. « Plus de deux mille réfugiés, dont des femmes et des enfants, sont devant la clôture à la frontière avec la Pologne », a rapporté le comité d’Etat, qui a assuré que les immigrés irréguliers ont pour objectif d’atteindre l’Union européenne (UE), depuis » Ils ne considèrent pas la Biélorussie comme une destination. »

« La situation à la frontière biélorusse-polonaise reste très tendue », a-t-il souligné. La source a dénoncé l’utilisation de gaz lacrymogènes contre des immigrés par des membres des forces de sécurité polonaises, qui sont séparés par des barbelés.

« En réponse à l’utilisation injustifiée de moyens spéciaux (de police), une partie des réfugiés se sont comportés plus activement et ont commencé à détruire la clôture », a-t-il déclaré. Dans les images proposées par le portail biélorusse Zerkalo on voit comment les policiers polonais utilisent des aérosols de gaz lacrymogène pour disperser ceux qui tentent de traverser la frontière.

Certains réfugiés utilisent des pelles, des morceaux de bois et des panneaux de signalisation pour détruire le fil, et certains ont même utilisé des pinces pour le couper. Tel que rapporté par l’agence officielle biélorusse, BELTA, la plupart des immigrés sont des Kurdes, qui veulent entrer sur le territoire polonais et s’installer plus tard en Allemagne.

Ils manquent de nourriture et d’eau

De nombreux réfugiés voyagent avec de jeunes enfants et manque de nourriture, d’eau et de vêtements chauds, a souligné la source, dont les photos montrent des familles entières assises autour de feux de joie. De l’autre côté de la frontière, des centaines de policiers polonais portant des boucliers anti-émeute et des armes à feu tentent de maintenir l’ordre et d’empêcher l’entrée des immigrants.

Devant l’impossibilité de traverser le territoire polonais, en fin d’après-midi, alors que les températures augmentaient, les immigrants ont planté des tentes à la lisière de la forêt devant la frontière. Une colonne de plusieurs milliers d’immigrés se dirigeait ce matin par la route vers ce poste frontière sans que la police biélorusse ne fasse quoi que ce soit pour l’en empêcher.

« L’indifférence et le traitement inhumain des autorités polonaises ont poussé les réfugiés dans cet acte de désespoir »le comité des frontières a rapporté sur sa chaîne Telegram. Les pays voisins de la Biélorussie – la Pologne, la Lettonie et la Lituanie – ont déclaré l’état d’urgence ces derniers mois en raison de l’augmentation spectaculaire de l’immigration irrégulière en provenance du territoire biélorusse.

Ces pays et le Union européenne (UE) accusent le président biélorusse Alexandr Loukachenko d’avoir provoqué la crise migratoire actuelle pour se venger de son soutien à l’opposition biélorusse en exil. Loukachenko a démenti toute critique, mais a alerté Bruxelles d’une « catastrophe humanitaire » à la frontière avec l’Union européenne (UE) en raison de la concentration d’immigrés avant l’arrivée de l’hiver.

Renfort militaire à la frontière

Pour sa part, le gouvernement polonais a décidé augmenter sa présence militaire à la frontière avec la Biélorussie Compte tenu de l’accumulation de groupes de migrants dans la zone, il se prépare à de nouveaux incidents et a interdit le trafic de terres dans la zone jusqu’à nouvel ordre.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que « sceller la frontière » est « dans l’intérêt national de la « Pologne » Il a ajouté que « la stabilité et la sécurité de l’ensemble de l’Union européenne (UE) sont également menacées ».

« Nous ne nous laisserons pas intimider et nous défendrons la paix en Europe avec nos partenaires de l’OTAN et de l’UE », a déclaré le chef du gouvernement polonais. Au cours de la nuit de lundi, plusieurs groupes de centaines de migrants se accumulé devant la clôture qui délimite la frontière polono-biélorusse dans la région de Kuznica et, quand ils ont essayé de le faire tomber, les forces frontalières polonaises les ont repoussés avec des canons à eau.

Varsovie a annoncé qu’elle étendrait les forces militaires stationnées à la frontière, actuellement au nombre de 12 000, et la mobilisation urgente de deux bataillons a été ordonnée dans la province de Podlasie (est), l’une des trois régions polonaises qui sont restées en état d’urgence depuis le 2 septembre. En outre, des forces de police de diverses villes, telles que Poznan, Gdansk et Lódz, y ont été transférées pour participer à la surveillance.

Dans les enregistrements publiés par le gouvernement polonais et les gardes-frontières, des centaines de migrants peuvent être vus camper et errer le long de la barrière frontalière lundi soir. Dans l’une des vidéos, on voit des plans du côté biélorusse, qui, de l’avis du général Waldemar Skrzypczak, « pourraient être des exécutions » de migrants pour les forcer à rester à la frontière polonaise, car, comme il l’a dit, « les Biélorusses sont capables de n’importe quoi ».

De son côté, un autre haut responsable polonais, le général Roman Polko, a assuré lundi qu’il était conscient que parmi les migrants il y a des personnes « qui montrent des signes d’appartenance aux services secrets biélorusses » et a assuré que les autorités de Minsk fournissent aux réfugiés » nombres. » nombre de journalistes et d’organisations polonaises « pour coordonner leurs infiltrations et qui » utilisent des enfants pour provoquer l’empathie. La présidente du Parlement polonais, Elzbieta Witek, qui a prévu mardi une session extraordinaire pour discuter de la situation, a assuré que son gouvernement « est préparé à tout scénario.« Depuis le printemps dernier, le nombre de tentatives d’entrée illégale en Pologne depuis la Biélorussie s’est multiplié et la Pologne cs l’UE considère que cela est le résultat du plan d’Alexandre Loukachenko visant à déstabiliser l’Europe.