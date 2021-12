Plus de 2 000 personnes ont perdu la vie dans des catastrophes naturelles en 2021-2022 : gouvernement

Selon les données partagées par le ministère Jal Shakti en réponse à une question au Rajya Sabha, le Maharashtra a enregistré le plus grand nombre de décès avec 489, suivi de 162 chacun dans le Gujarat et l’Uttar Pradesh.

Plus de 2 000 personnes ont perdu la vie en raison de tempêtes cycloniques, de fortes pluies, d’inondations et de glissements de terrain en 2021-2022, a annoncé lundi le gouvernement. Selon les données partagées par le ministère Jal Shakti en réponse à une question au Rajya Sabha, le Maharashtra a enregistré le plus grand nombre de décès avec 489, suivi de 162 chacun dans le Gujarat et l’Uttar Pradesh.

Au total, 2 002 personnes ont perdu la vie en raison de tempêtes cycloniques, de fortes pluies, d’inondations et de glissements de terrain en 2021-2022, selon les données. Répondant à une autre question, le ministre de l’Union Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat, a déclaré que dans le cadre du programme Namami Ganga, jusqu’à présent, 357 projets ont été sanctionnés pour un coût estimé à 30 780 crores de roupies.

Parmi ceux-ci, 178 projets ont été achevés et rendus opérationnels. Dans une réponse écrite, Shekhawat a déclaré que 157 projets d’infrastructure d’assainissement parmi ceux-ci avaient été entrepris avec un coût sanctionné de 24 249 crores de roupies pour la création et la réhabilitation de 4 952 millions de litres par jour (MLD) de capacité de station d’épuration des eaux usées (STP) et de pose de 5 212 km de réseau d’assainissement.

« Parmi ceux-ci, 74 projets ont été achevés, entraînant la création et la réhabilitation de 1 092 MLD de capacité STP et la pose de 3 752 km de réseau d’égouts », a-t-il déclaré.

