Plus de 2 500 vols américains annulés dimanche en raison de COVID et du mauvais temps

Plus de 2 500 vols aux États-Unis ont été annulés dimanche après-midi alors que les compagnies aériennes sont confrontées à des conditions météorologiques défavorables et à un nombre croissant de cas de COVID-19.

Dans le monde, 4 188 vols ont été annulés, dont 2 510 à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis, selon FlightAware. Plus de 13 700 vols dans le monde sont confrontés à des retards, affectant 6 202 vols américains.

Des milliers de vols ont rencontré des problèmes pendant la saison des vacances aux États-Unis, en grande partie en raison de cas de COVID-19 alors que la nouvelle variante d’omicron balaie le pays.

L’aéroport O’Hare de Chicago a été classé au premier rang sur la carte Misery Map de FlightAware dimanche. Plus de cinq pouces de neige ont frappé certaines parties de la région de Chicago lors d’une tempête hivernale du Nouvel An, et 47% de tous les vols O’Hare ont été annulés ou retardés. La veille, 70 % de tous les vols au départ d’O’Hare ont été annulés ou retardés.

Southwest est l’une des compagnies aériennes les plus touchées avec plus de 420 vols annulés dimanche après-midi.

Au cours des 10 derniers jours, plus de 14 000 vols ont été annulés selon un décompte de CNN des données FlightAware.

La porte-parole d’Allegiant, Hilarie Gray, a déclaré à CNN: « Comme vous l’avez noté, nous continuons d’avoir un nombre inhabituel d’annulations cette semaine – certaines sont dues à des conditions météorologiques extrêmes et d’autres à d’autres facteurs – y compris le type d’impacts imprévus sur le personnel de COVID vécues par d’autres compagnies aériennes et partenaires dans les endroits où nous volons.

Pour tenter de pallier la pénurie de personnel induite par Omicron, United Airlines a commencé à offrir aux pilotes une triple rémunération pour les vols de janvier, rapporte CNBC.

