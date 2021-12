Plus de 20 cas d’Omicron en Inde : ce que nous savons jusqu’à présent sur la transmissibilité, la gravité et la protection vaccinale

Il est actuellement à l’étude si les vaccins actuels peuvent fonctionner contre la variante Omicron

Variante COVID-19 Omicron : Les inquiétudes concernant la variante Omicron du coronavirus augmentent, tout comme les cas dans le monde. En conséquence, des informations sur la variante, sa gravité et sa transmission vont émerger au cours des prochaines semaines alors que de plus en plus de scientifiques et d’autorités sanitaires commenceront à l’étudier. Jusqu’à présent, cependant, l’agence de santé des États-Unis – Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – a partagé certains faits connus à ce jour sur la variante qui menace de ramener le monde à mars 2020.

Suivez les mises à jour en direct sur le coronavirus ici

Plusieurs pays à travers le monde, dont l’Inde, ont signalé des cas de la variante Omicron. Cependant, on ne sait pas encore si la variante Omicron se propage plus facilement ou non par rapport à la variante Delta détectée plus tôt cette année. Delta est la variante dominante du virus à travers le monde. Cependant, le CDC a déclaré que la variante se propagerait plus facilement par rapport à la souche originale du SRAS-CoV-2.

Le CDC a également déclaré qu’on peut s’attendre à ce que toute personne ayant une infection due à la variante Omicron soit capable de la transmettre à d’autres, qu’elle soit vaccinée ou asymptomatique ou non.

En ce qui concerne la gravité, davantage de données sont nécessaires pour déterminer si Omicron provoque une maladie ou un décès plus grave par rapport à d’autres variantes en ce qui concerne les infections, les réinfections et les infections à percée, selon le CDC.

On étudie actuellement si les vaccins actuels peuvent agir contre la variante Omicron et si les personnes entièrement vaccinées sont à l’abri de la mort, des infections et des hospitalisations qui en découlent. Cependant, l’agence de santé a souligné que des infections révolutionnaires chez les personnes entièrement vaccinées en raison de la nouvelle variante pourraient être possibles.

Il a également déclaré que les vaccins devraient protéger les personnes contre les maladies graves, les hospitalisations ou les décès dus aux infections à Omicron. Des études sur l’efficacité des traitements actuels contre Omicron sont également entreprises par des scientifiques, a déclaré le CDC.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.