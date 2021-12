Plus de 200 employés d’Activision Blizzard se retirent pour protester contre les licenciements

Plus de 200 employés d’Activision Blizzard sont sortis mardi pour protester contre les licenciements chez Raven Software.

Comme l’a rapporté le Washington Post, le personnel a cessé de travailler hier à la suite d’un débrayage la veille d’environ 45 membres du personnel du studio susmentionné. Cela était dû au fait que 12 membres du personnel d’assurance qualité de Raven ont vu leur contrat résilié.

Le personnel d’assurance qualité d’Activision Blizzard au Texas, au Minnesota et en Californie est sorti.

« On a l’impression que la culture toxique d’Activision commence à saigner dans Raven », a déclaré un membre du personnel d’assurance qualité de Raven. « Les personnes qui ont été licenciées semblent avoir été choisies complètement au hasard, et le reste d’entre nous est coupable de savons que nos coéquipiers méritent d’être encore là. Nous avons tous le cœur incroyablement brisé. »

Lors d’une réunion avec le personnel lundi, le directeur du studio Raven, Brian Raffel, a déclaré qu’il ne pensait pas que les résiliations de contrat étaient des licenciements, mais plutôt des membres du personnel temporaire dont les contrats n’avaient pas été renouvelés.

« Nous soutenons leur droit d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations de manière sûre et respectueuse, sans crainte de représailles », a déclaré un porte-parole d’Activision Blizzard.

