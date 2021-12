Plus de 200 Marines ont été renvoyés de l’armée en raison d’un refus de vaccin

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Plus de 200 cents Marines ont été expulsés de l’armée américaine pour avoir refusé de se soumettre à un vaccin contre le coronavirus.

Fox News a confirmé jeudi que 206 Marines américains avaient été expulsés de l’armée depuis fin novembre pour avoir refusé de se faire vacciner.

Le 25 août, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a ordonné à toutes les branches militaires de s’assurer que les militaires reçoivent le vaccin alors que le nombre de cas a augmenté au cours de l’été. Les délais pour chaque branche de l’armée ont été dépassés le 15 décembre et des mesures disciplinaires ont semblé suivre immédiatement.

Plusieurs Marines qui ont refusé de se faire tirer dessus ont obtenu l’anonymat de Fox News Digital, afin qu’ils puissent parler librement. Ils ont déclaré qu’ils assistaient à une « purge politique » de la part de l’administration Biden qui expulse les « meilleurs et les plus brillants » de l’armée contre des croyances profondément ancrées qui, selon eux, sont protégées par le premier amendement.

« Il y a quelque chose de fondamentalement qui ne va pas à ce stade avec le leadership de notre pays », a déclaré un major avec plus de 17 ans de service actif. « Nous sommes confrontés à un édit inconstitutionnel qui, je pense, est très ciblé en tant que purge politique, éliminant certains des meilleurs et des plus brillants soldats, marins, aviateurs, Marines et gardiens de la Force spatiale. »

Les Marines qui se sont entretenus avec Fox News ont déclaré qu’ils recevaient un refus « global » d’exemptions religieuses, leurs demandes étant rejetées sans examen. Huit lettres de refus distinctes fournies à Fox News étaient presque identiques, citant « l’état de préparation militaire » comme principale raison du rejet.

« J’ai vu un paquet d’un sergent qui avait joint, genre, 30 pages de documents pour justifier pourquoi sa croyance était sincère, sans aucune obligation légale de le faire », a déclaré le sergent-chef. « Et puis avoir cela comme réponse sans enquête individuelle et juste une affirmation généralisée de l’intérêt gouvernemental est insultant. »

Plus tôt ce mois-ci, le représentant californien Darrell Issa a dirigé un groupe de républicains en envoyant une lettre à Biden disant qu’il commettait une « grave erreur » dans l’application de son mandat de vaccin militaire.

« En tant que père d’un major du Judge Advocate General Corps qui a honorablement servi notre nation sur un théâtre de combat étranger, vous pouvez apprécier pleinement et de manière unique les sacrifices que nos vétérans font pour l’Amérique », indique la lettre. « Il n’y a tout simplement aucune bonne raison de foncer, de refuser toute délibération et d’endommager imprudemment – peut-être de manière irréversible – la sécurité et la préparation des forces de notre pays », ont-ils écrit.

L’armée a déclaré que 98% de sa force en service actif avait reçu au moins une injection, le Marine Corps a déclaré que 95% de sa force avait reçu au moins une dose, 97,5% de l’Air Force et de la Space Force avaient reçu au moins une injection. et 98,4% de la Marine est entièrement vacciné.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News.

Jessica Chasmar et Julia Musto de Fox News ont contribué à ce rapport