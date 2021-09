Plus de 200 sociétés de jeux chinoises s’engagent à s’autoréglementer face à la toxicomanie

Plus de 200 entreprises chinoises ont apparemment accepté d’autoréguler l’industrie des jeux au milieu d’une panique morale dans le pays à cause de la dépendance.

C’est selon une déclaration de l’organisme régional de commerce de jeux vidéo CGIGC – tel que rapporté par . – qui dit qu’il pourrait même envisager d’utiliser la reconnaissance faciale pour identifier les joueurs de moins de 18 ans. Cela a été signé par 213 sociétés, dont Tencent et NetEase.

Cela fait suite aux préoccupations du gouvernement concernant les qualités addictives des jeux vidéo. Plus tôt dans l’année, la publication locale Economic Information Daily a publié un article décrivant les jeux comme « de l’opium spirituel ». Le géant de l’industrie Tencent a été distingué dans l’article, la firme déclarant rapidement qu’elle introduirait des mesures pour limiter le temps que les enfants passaient à jouer à des jeux.

En août, le département de l’Administration nationale de la presse et des publications a mis en place une réglementation stricte, affirmant que les moins de 18 ans ne seraient pas autorisés à jouer du lundi au jeudi, tandis qu’entre le vendredi et le dimanche, ils disposaient d’une heure pour jouer.

Les dirigeants de Tencent et NetEase ont apparemment également été convoqués à une réunion avec les régulateurs du secteur plus tôt en septembre, au cours de laquelle les deux sociétés ont été invitées à se concentrer sur plus que la simple augmentation des bénéfices.

