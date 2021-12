Plus de 21 900 doses de vaccin Covid administrées aux détenus de trois prisons de Delhi

Comme samedi, 10 707 détenus de la prison de Tihar ont reçu la première dose de vaccin Covid et 4 352 ont reçu la deuxième dose.

Jusqu’à présent, plus de 21 900 doses de vaccin COVID-19 ont été administrées aux détenus de trois prisons de la capitale nationale, a annoncé dimanche le département des prisons de Delhi. Selon les responsables, 21 970 doses – 15 152 pour la première et 6 818 pour la deuxième injection – ont été administrées jusqu’au 25 décembre.

Comme samedi, 10 707 détenus de la prison de Tihar ont reçu la première dose de vaccin Covid et 4 352 ont reçu la deuxième dose. Dans la prison de Rohini, 1 381 détenus ont reçu la première dose et 412 la deuxième dose de vaccin, selon les données. Dans la prison de Mandoli, 3 064 détenus ont reçu leur première dose et 2 054 la deuxième dose.

Le service pénitentiaire a lancé une campagne de vaccination contre le Covid pour les détenus de plus de 45 ans le 18 mars, tandis que la vaccination des détenus du groupe des 18-44 ans a commencé le 18 mai. Les autorités avaient déclaré que plus de 4 000 détenus avaient été libérés des trois prisons ce an.

« Nous avons commencé le processus de libération des détenus à partir de la deuxième semaine de mai. Environ 3 800 détenus en jugement ont été libérés sous caution provisoire et environ 840 condamnés ont été libérés en liberté conditionnelle d’urgence », ont-ils déclaré. L’année dernière, environ 5 500 prisonniers en détention provisoire et 1 184 condamnés ont été libérés sous caution provisoire et sur libération conditionnelle d’urgence de ces prisons pendant le verrouillage induit par le coronavirus.

Au milieu des inquiétudes croissantes concernant la variante Omicron, les autorités pénitentiaires de Delhi avaient déclaré qu’elles intensifiaient les mesures anti-coronavirus et ont décidé de sensibiliser les détenus aux vaccins et d’isoler ceux qui présentent des symptômes de syndrome grippal.

Selon le dernier ordre officiel, tous les membres du personnel des trois prisons de Delhi – Tihar, Mandoli et Rohini – ont reçu pour instruction de sensibiliser les détenus à la nécessité de se faire vacciner le plus rapidement possible. Les prisons de Delhi sont souvent très surpeuplées, ce qui en fait un point chaud potentiel pour la propagation du virus. Lors de la précédente vague de coronavirus, la Cour suprême avait autorisé les autorités pénitentiaires de tout le pays à prendre des mesures pour décongestionner les prisons, notamment en libérant les détenus en liberté conditionnelle.

Le premier cas de COVID-19 a été signalé dans la prison de Rohini le 13 mai de l’année dernière. Deux détenus positifs pour Covid de la prison de Mandoli – tous deux des personnes âgées – sont décédés les 15 juin et 4 juillet de l’année dernière.

