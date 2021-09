Plus de 22 000 conformités supprimées, 103 infractions dépénalisées

Il s’exprimait lors d’un événement sur la réduction du fardeau de la conformité, organisé par la Direction de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT).

Le gouvernement a supprimé le besoin de plus de 22 000 conformités, dépénalisé jusqu’à 103 infractions et supprimé 327 dispositions et lois redondantes au cours des dernières années afin de réduire le fardeau de conformité d’India Inc et de faciliter la conduite des affaires.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré mardi qu’un grand exercice était mené par divers ministères centraux et gouvernements des États pour simplifier les procédures, dépénaliser diverses infractions et supprimer les lois redondantes. Il s’exprimait lors d’un événement sur la réduction du fardeau de la conformité, organisé par la Direction de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT).

La réduction du fardeau de la conformité est le meilleur moyen de renforcer la confiance de la communauté des affaires, a-t-il ajouté. De la paperasserie à la pose du tapis rouge pour les entreprises, l’Inde a parcouru un long chemin, a-t-il insisté. « L’état d’esprit est passé de ‘pas capable de comprendre les complexités’ à ‘c’est si simple de démarrer une entreprise’», a-t-il ajouté.

De nombreuses conformités réglementaires dans le passé n’avaient fait que créer de la confusion parmi les investisseurs ; par conséquent, ils hésitaient à investir, a-t-il déclaré.

Le récent lancement du système national de guichet unique, qui vise à devenir un «guichet unique» pour les investisseurs pour demander divers agréments et leur faciliter la création de cellules, est un «exemple marquant» de l’engagement du gouvernement pour simplifier et rationaliser les choses, a déclaré Goyal.

Pour commencer, le portail héberge des exigences d’approbation dans 18 départements du gouvernement central et neuf États, tandis que 14 autres départements centraux et cinq États y seront ajoutés d’ici le 21 décembre.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire du DPIIT, Anurag Jain, a déclaré que, outre la forte réduction des exigences de conformité, plus de 1 200 processus ont été numérisés. Les principales réformes mises en œuvre par le Centre pour alléger le fardeau de la conformité pour les citoyens et les entreprises comprennent : la suppression de la distinction entre les OSP nationaux et internationaux (autre fournisseur de services), ce qui donnera un coup de pouce aux organisations BPO et ITeS basées sur la voix en Inde ; accès libéralisé aux données géospatiales; introduction de l’application mobile « Mera Ration » ; décriminalisation de 46 dispositions pénales de la loi sur les sociétés de 2013 et de 12 infractions à la loi sur les sociétés à responsabilité limitée de 2008.

