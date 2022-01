Plus de 22 000 personnes prennent une « dose de précaution » à Delhi

Pas moins de 6 083 personnes âgées de plus de 60 ans et 9 172 travailleurs de première ligne ont également reçu leur troisième dose.



Un total de 22 265 personnes, dont 7 010 agents de santé, ont reçu mardi leur « dose de précaution » de vaccin COVID-19 dans la capitale nationale, selon les données du gouvernement.

Pas moins de 6 083 personnes âgées de plus de 60 ans et 9 172 travailleurs de première ligne ont également reçu leur troisième dose.

Lundi, 18 795 personnes âgées de plus de 60 ans, travailleurs de première ligne et personnels de santé avaient pris leur troisième dose.

Les personnes âgées de 60 ans ou plus, les travailleurs de la santé et les travailleurs de première ligne qui ont pris leur deuxième dose de vaccin il y a neuf mois sont devenus éligibles pour la troisième dose à partir de lundi.

Les bénéficiaires recevront une dose préventive du même vaccin qu’ils ont pris il y a 39 semaines. Ils devront réserver un créneau en utilisant leur compte Cowin existant.

Le 24 décembre, le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé des injections de précaution pour les populations vulnérables et celles à plus haut risque de contracter le COVID-19.

Le 3 janvier, le Centre avait déjà déployé les vaccinations pour les adolescents de 15 à 17 ans.

À Delhi, environ trois bénéficiaires de lakh dans ce segment ont reçu leur première dose jusqu’à présent.

Mardi, 49 263 bénéficiaires de cette tranche d’âge ont reçu leur première dose.

Selon les données du gouvernement, plus de 2,79 crores de doses ont été administrées dans la ville depuis le début de l’exercice d’inoculation le 16 janvier de l’année dernière. Jusqu’à 1,17 crore de personnes ont reçu les deux doses.

