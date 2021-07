plus de 24 000 dans le monde ⋆ Crypto nouveaux médias

in

À l’échelle mondiale, selon le site de surveillance CoinATMRadar, le nombre de distributeurs automatiques de bitcoins et de crypto-monnaies a dépassé les 24 000.

En raison de l’utilisation de plus en plus répandue et courante des crypto-monnaies, il y a en fait eu un pic dans les installations de guichets automatiques de 71,73 %, portant les chiffres de 13 993 à 24 030, du 1er janvier 2021 à ce jour.

En revanche, l’année dernière, le nombre mondial est passé à 13 993 guichets automatiques avec une croissance de 119,56%.

On peut quantifier ce développement énorme et constant en analysant d’autres données montrant la vitesse et un nombre moyen d’installations réalisées, soit environ 52,3 distributeurs automatiques par jour.

Ce type de guichet automatique est présent dans 75 pays à travers le monde, du Kazakhstan à l’Australie.

Les États-Unis arrivent en tête de liste avec 21 161 guichets automatiques, suivis du Canada avec 1 698 et du Royaume-Uni avec 174 guichets automatiques.

Le marché est alimenté et pris en charge par 42 fabricants de guichets automatiques de crypto-monnaie. Genesis Coin domine ce secteur avec une part de marché de 40,9% avec environ 9 813 guichets automatiques, suivi de General Bytes avec environ 24% du marché.

Les 35% restants du marché sont partagés entre d’autres concurrents, dont BitAccess, Coinsource et Bitstop.

Le plus grand opérateur de guichets automatiques de crypto-monnaie est Bitcoin Depot, basé à Atlanta, qui dispose de 3 793 guichets automatiques crypto qui permettent aux utilisateurs aux États-Unis et au Canada d’acheter plus de 30 types de crypto-monnaies, y compris Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et Litecoin (LTC). Il est suivi de Coin Cloud avec 2 629, puis de Coinflip avec 2 498 guichets automatiques.

Récemment, quelques opérateurs se sont associés à des célébrités pour promouvoir leurs guichets automatiques de crypto-monnaie. Coin Cloud s’est associé au cinéaste primé Spike Lee pour produire un court métrage intitulé “The Currency of Currency”.

En juin, Coinflip a planifié et développé une campagne marketing avec l’acteur et investisseur Bitcoin Neil Patrick Harris.

Bitcoin Depot poursuit également son expansion avec différentes stratégies : la semaine dernière, un important détaillant de carburant et de services, Circle K, a annoncé qu’il avait commencé à distribuer des guichets automatiques Bitcoin dans ses magasins aux États-Unis et au Canada en partenariat avec Depot.

Le partenariat a conduit à l’installation de plus de 700 guichets automatiques cryptographiques.

« En ajoutant des guichets automatiques Bitcoin aux magasins de la société, Circle K peut attirer de nouveaux clients dans leurs magasins, offrir un accès financier aux communautés mal desservies et se démarquer des autres détaillants grâce à cette nouvelle technologie », a déclaré le PDG, Brandon Mintz.

Le nombre de guichets automatiques de crypto-monnaie, qui permettent aux clients d’échanger du fiat contre diverses devises numériques, a considérablement augmenté ces dernières années. La mission des opérateurs de guichets automatiques, des vendeurs et de tous ceux qui travaillent sur ce marché est d’apporter des crypto-monnaies aux masses, notamment à travers de nouveaux partenariats plus solides et durables.