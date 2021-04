Plus de 25 villes auront des réseaux ferroviaires de métro dans les années à venir: Ashutosh Shukla, Schneider Electric Inde

Le gouvernement s’emploie également à livrer près de 1000 km de réseau de métro ferroviaire dans le pays d’ici 2022.

La gestion du vaste réseau ferroviaire et de métro de l’Inde est une tâche de plus en plus difficile. Parmi les problèmes les plus importants du secteur, citons l’extension des lignes et des gares de métro-rail, la complexité du système et le volume élevé du trafic de passagers. De plus, dans l’espace limité des stations, il existe de nombreuses installations électriques installées qui consomment une quantité importante d’électricité. Cela nécessite une alimentation électrique continue et fiable pour garantir que les opérations du système sont effectuées de manière sûre et efficace. Le gouvernement indien fait appel à divers acteurs privés pour alléger sa charge de gestion du réseau. En conversation avec Financial Express Online, Ashutosh Shukla, Directeur – Transport et mobilité, Schneider Electric Inde a parlé du scénario et des défis actuels du métro en Inde et de la société propose une architecture et une plate-forme de système ouvertes, interopérables et compatibles avec l’IoT qui offrent une valeur accrue en matière de sécurité, de fiabilité, d’efficacité, de durabilité et de connectivité aux clients. Schneider Electric India affirme que la solution aide les réseaux Metro Rail dans différents domaines tels que la fourniture d’électricité, le contrôle environnemental, la communication et les services. Voici les extraits de son entretien avec Financial Express Online:

Quel est le scénario actuel du segment du métro ferroviaire dans le pays et les défis auxquels le secteur est confronté?

Le segment ferroviaire du métro en Inde se développe à un rythme rapide. Récemment, l’accent s’est également déplacé vers les villes de niveau II alors que de nouvelles constructions de métro ferroviaire ont commencé dans des villes telles que Indore, Surat, Bhopal, Kanpur, Patna, etc. leur infrastructure ferroviaire existante en introduisant de nouvelles lignes et phases. La gestion de ce réseau ferroviaire exponentiel devient de plus en plus difficile car le secteur est confronté à des problèmes tels que la complexité du système, le volume élevé du trafic de passagers, l’espace limité des gares, etc. De plus, il existe de nombreuses installations électriques installées qui consomment une quantité importante d’électricité. Cela nécessite une alimentation électrique continue et fiable pour garantir que les opérations du système sont effectuées de manière sûre et efficace. La plate-forme ferroviaire avancée EcoStruxure ™ compatible IoT de Schneider Electric est la mieux placée pour résoudre les défis critiques auxquels est confronté le segment métro-rail indien. Il permet d’optimiser la consommation d’énergie en utilisant des solutions intelligentes de gestion de l’énergie, en intégrant les énergies renouvelables et en freinant la récupération d’énergie.

Quelle est la taille estimée du segment du métro en Inde?Selon une étude menée par Indian Infrastructure, plus de 25 villes en Inde disposeront de réseaux ferroviaires de métro opérationnels dans les années à venir et environ 3 à 4 billions de roupies de projets devraient être mis en service dans les 4 à 5 prochaines années. Le gouvernement s’emploie également à livrer près de 1000 km de réseau de métro ferroviaire dans le pays d’ici 2022. Alors que le métro continuera d’être le mode de transport dominant, divers autres modèles tels que le train rapide et le train léger connaîtront également une croissance. le pays.

Les villes indiennes investissent massivement dans les systèmes de transport en commun rapide. Outre l’extension du réseau, il est également important d’assurer l’intégration opérationnelle et la planification des systèmes. Êtes-vous d’accord?

Oui je suis d’accord. La connectivité du dernier kilomètre est essentielle pour assurer la fiabilité et la rentabilité globales d’un système de transport en commun. Par conséquent, il est impératif d’avoir une stratégie qui permette l’intégration opérationnelle ainsi que la planification du système. C’est là que les jumeaux numériques peuvent jouer un rôle révolutionnaire. En créant un modèle de jumeau numérique, on peut surveiller les effets latents d’une intégration physique particulière et la reconfigurer selon les exigences. Cela aidera à planifier des trajets de transfert plus courts, à réduire les temps d’attente, à améliorer la navigabilité et à accroître l’efficacité de la circulation. Nous avons collaboré avec des sociétés de logiciels technologiques de premier plan telles que RIB, ETAP et AVEVA pour conduire la transformation numérique sur le marché du métro-rail. Ces entreprises utilisent leur solide portefeuille de logiciels indépendants des fournisseurs pour appliquer le paradigme de la «version unique de la réalité» sur l’ensemble du cycle, aboutissant à une «approche basée sur un modèle» dans tout ce qu’elles font. En déployant de telles technologies, les agences Metro peuvent explorer la conception des gares avec des applications Big Data, assurant ainsi un flux de données transparent et collaboratif tout au long du cycle de vie métro-rail, de la conception et de la construction à l’exploitation et à la maintenance.

Avec une dynamique socio-économique en constante évolution, le segment du métro en Inde est confronté à un défi unique de trafic et d’achalandage énorme. Quelles stratégies faut-il suivre pour que le segment métro puisse accroître son efficacité opérationnelle?

Aujourd’hui, la plupart des systèmes de métro émergents en Inde sont confrontés au défi majeur d’augmenter l’achalandage d’un réseau de métro pour répondre aux niveaux de conception. Le maintien des avantages du système tels que la sécurité des navetteurs, les temps de trajet minimaux et prévisibles et les temps d’attente sont des aspects primordiaux que les systèmes de métro doivent optimiser pour les passagers et pour que le métro demeure un mode de transport privilégié. À mesure que le réseau se développe, les autorités métropolitaines devront explorer des stratégies de contrôle des foules, de gestion du trafic, de trottoir et d’utilisation des plates-formes pour aider à créer de meilleurs niveaux d’achalandage.

Ashutosh Shukla, Directeur – Transport et mobilité, Schneider Electric Inde

Qu’est-ce que EcoStruxure Rail? Comment vise-t-il à résoudre les problèmes critiques auxquels est confronté le segment métro-rail indien?

EcoStruxure Rail est une solution numérique de bout en bout de niveau entreprise pour le métro ferroviaire afin de créer des environnements collaboratifs pour une exploitation d’infrastructure ferroviaire sûre, économe en énergie, fiable et durable. Cette solution vise à fournir des silos de sensibilisation en temps réel, ce qui se traduit par des opérations sûres, confortables et ponctuelles et des services passagers efficaces sur le marché indien. La plate-forme avancée EcoStruxureTM compatible IoT aidera les rails de métro dans quatre domaines principaux: la fourniture d’énergie, le contrôle environnemental, la communication et les services. Il augmente également la résilience du système en cas d’attaque de cybersécurité en apportant des solutions pour éviter et détecter les intrusions à tous les niveaux: centre de contrôle, système télécom et appareils de terrain. Il améliore la gestion intelligente, la sécurité électrique et l’atmosphère des stations de métro, ainsi que le fonctionnement de leurs systèmes, avec des solutions pour:

Puissance de traction: Des solutions complètes pour l’électrification ferroviaire, y compris les sous-stations de traction et ses équipements électriques, les systèmes aériens, le contrôle et la protection du réseau et la supervision du microréseau aidant à la bonne gestion et à l’exploitation de l’énergie.

Puissance de signalisation: Un portefeuille complet conçu pour couvrir les besoins d’alimentation électrique des systèmes de signalisation critiques, orienté pour alimenter les actifs dispersés répartis sur les pistes.

Puissance de distribution: Le portefeuille de distribution primaire et secondaire le plus complet qui couvre toutes les applications et toutes les conditions environnementales, y compris les onduleurs et les systèmes de refroidissement qui incluent le contrôle de la qualité de l’air en déployant des solutions de gestion de l’énergie via CVC, éclairage, etc.

Gestion de la construction: Grâce à l’application de la modélisation BIM 5D en ajoutant des éléments de temps et de coût par rapport au BIM 3D, optimisez la planification, l’estimation, l’ordonnancement, alignez les achats et enfin la gestion des installations de transfert numérique.

La solution vise à améliorer considérablement la gestion intelligente, à assurer la sécurité électrique et à améliorer l’efficacité énergétique jusqu’à 25%, à permettre des services de planification de l’efficacité et à protéger les opérations du système, augmentant ainsi l’efficacité opérationnelle globale jusqu’à 20% et réduisant le coût total de possession de 15%. %.

Quels types d’opportunités Schneider Electric voit-il dans ce segment?Des transports sûrs et fiables sont cruciaux pour la croissance des villes et le succès des investissements, ainsi que pour l’efficacité et le confort des trajets quotidiens Alors que le segment du métro évolue à un rythme exponentiel, divers problèmes doivent être résolus, tels que la continuité alimentation électrique, volume élevé de trafic de passagers, complexité du système, etc. C’est là que nous voyons d’énormes opportunités pour des entreprises comme nous, car ces problèmes ne peuvent être résolus que par la technologie. Nous disposons d’un portefeuille complet de solutions, de produits et de services pour une infrastructure ferroviaire longue distance et urbaine durable.

Lire aussi | Bientôt les cartes à puce du métro de Chennai seront disponibles dans les restaurants et les magasins de détail

Exportez-vous également les produits dans le segment du métro?

Nous faisons des exportations indirectes, dans lesquelles nous fournissons des constructeurs automobiles indiens pour le métro, qui à leur tour exportent vers le monde entier. Alors que de plus en plus de constructeurs automobiles mondiaux font de l’Inde le principal centre de fabrication de leurs entreprises; nous avons une opportunité en termes d’exportations indirectes.

Quels sont vos projets pour l’Inde dans les années à venir?

Schneider Electric est fortement implanté dans les technologies opérationnelles du segment du métro. Nous cherchons maintenant à intégrer ces technologies opérationnelles à la couche informatique. Pour cela, nous nous sommes associés à des spécialistes mondiaux des logiciels tels que les logiciels RIB et ETAP pour numériser davantage les opérations du métro et les accompagner dans leur parcours à long terme de numérisation et de gestion des actifs.

Au cours des 5 prochaines années, nous envisageons une croissance du TCAC de 20% pour Schneider Electric provenant du segment du transport qui comprend également le métro-rail.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.