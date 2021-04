Plus de 250 attaques de viol au cours des cinq dernières années perpétrées par des délinquants libérés de prison | UK | Nouvelles

Les chiffres du ministère de la Justice (MoJ) montrent qu’au cours des cinq années à compter de 2015, un total de 263 personnes reconnues coupables par les tribunaux de viol ou de tentative de viol avaient déjà une condamnation pour viol similaire dans leur casier judiciaire. Cela signifie que les agressions perpétrées par de graves violeurs à répétition se produisent en moyenne environ une fois par semaine. En 2019, l’année la plus récente pour laquelle le ministère de la Justice détient des données, 39 viols ou tentatives de viol ont été perpétrés par des hommes qui avaient déjà une condamnation similaire. Trois de ces hommes avaient déjà deux condamnations pour viol à leur nom lorsqu’ils ont frappé à nouveau, tandis qu’un autre avait trois infractions antérieures.

59 autres hommes qui ont été condamnés pour viol au cours de l’année avaient déjà une infraction sexuelle différente dans leurs dossiers, tandis que 47 autres hommes reconnus coupables de viol ou de tentative de viol en 2019 avaient déjà un délit de violence dans leur casier judiciaire.

L’année dernière, la police d’Angleterre et du Pays de Galles a enregistré 58 856 attentats pour viol, soit plus du double des 29 420 enregistrés il y a cinq ans.

Malgré cela, il n’est pas rare que de nombreux violeurs condamnés soient libérés de prison après avoir purgé seulement la moitié de leur peine.

Andrea Simon, directrice de la coalition End Violence Against Women, a déclaré: «Ces données sont choquantes mais montrent ce que l’on sait: les hommes qui commettent des violences contre les femmes et les filles le font encore et souvent contre une série de femmes.

«Il y a un réel problème de confiance dans le système de justice pénale, et c’est une forme crédible de dissuasion pour ces crimes.

«Les taux effroyables de poursuites pour viol indiquent un système défectueux, un système dans lequel les délinquants peuvent s’en tirer en agressant des femmes et sont libres de cibler les autres.

«Nous savons que les femmes noires ou issues de minorités ethniques, handicapées ou pauvres sont particulièrement mal servies par un système de loi et d’ordre censé nous protéger tous.

«Nous avons besoin d’une réforme en profondeur du traitement du viol dans le système judiciaire si nous voulons nous rapprocher de la justice pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.»

David Spencer, directeur de recherche au Center for Crime Prevention, a déclaré: «Des crimes comme ces victimes innocentes et leurs familles cicatrisent à vie et laissent des communautés entières craindre pour leur sécurité.

«Les auteurs ne devraient pas être autorisés à réintégrer la société à moins qu’il ne soit garanti qu’ils ne commettront plus ces crimes atroces. Pour beaucoup, cela signifiera à juste titre des peines à perpétuité. »

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: «Les violeurs passent déjà beaucoup plus de temps en prison qu’il y a 10 ans, et nous durcissons toujours les peines pour qu’ils purgent encore plus de temps derrière les barreaux.»