Plus de 250 nouvelles listes de lecture Apple Music d’humeur et d’activité sont désormais déployées

Suite à l’annonce du plan Apple Music Voice plus tôt ce mois-ci, Apple propose désormais aux utilisateurs plus de 250 nouvelles listes de lecture Apple Music basées sur l’activité et l’humeur.



Lors de son événement « Unleashed » plus tôt ce mois-ci, qui a également vu le lancement de nouveaux modèles AirPods et MacBook Pro, Apple a annoncé que ‌Apple Music‌ gagnait des centaines de nouvelles listes de lecture basées sur des humeurs et des activités pour compléter un tout nouveau plan vocal à faible coût. .

Le plan vocal ‌Apple Music‌ coûte 4,99 $ par mois et permet aux abonnés d’accéder à la vaste bibliothèque de chansons et de listes de lecture de ‌Apple Music‌ à l’aide de Siri sur n’importe quel appareil Apple, mais ne contient pas de fonctionnalités telles que l’audio spatial et sans perte. Il propose également une expérience dans l’application plus épurée avec des suggestions basées sur les habitudes d’écoute et une file d’attente de musique récemment lue via ‌‌Siri‌‌, plutôt que l’interface utilisateur complète de l’application ‌Apple Music‌.

Pour lancer le plan vocal, Apple a annoncé que plus de 250 nouvelles listes de lecture basées sur des humeurs et des activités étaient ajoutées à ‌Apple Music‌. Ces listes de lecture sont organisées par l’équipe éditoriale d’‌‌Apple Music‌‌ et sont optimisées pour le plan vocal, bien qu’elles soient disponibles pour tous les utilisateurs d’Apple Music‌. Pour accéder aux listes de lecture, les utilisateurs peuvent utiliser les commandes ‌‌Siri‌‌ telles que « Jouer la liste de lecture du dîner », « Jouer quelque chose de relaxant » ou « Jouer plus comme ça. »

Comme repéré pour la première fois par MacStories, ces listes de lecture sont désormais proposées aux utilisateurs. Chaque liste de lecture présente une pochette animée personnalisée dans un style minimaliste, mais Apple ne fournit actuellement pas d’emplacement central pour accéder à toutes les nouvelles listes de lecture d’ambiance et d’activité dans l’application ‌Apple Music‌.

MacStories a partagé un guide complet qui répertorie toutes les nouvelles listes de lecture et propose même un raccourci pour y accéder rapidement localement. Le guide et le raccourci regroupent les nouvelles listes de lecture dans des catégories telles que Heureux, Se sentir mal, En colère, Chill, Confiance et optimisme, Prendre soin de soi, Inspiration et concentration, Travail et études, Partir et sortir, Romantique, Famille et célébrations, Entraînement , Sports et jeux, activités, tâches ménagères, conduite et transports, lieux, repas, saisons et météo, et zodiaque.

Le plan vocal ‌‌Apple Music‌‌ sera lancé plus tard cet automne dans 17 pays et régions, dont l’Australie, l’Autriche, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne, Taïwan, les États-Unis Royaume-Uni et les États-Unis.