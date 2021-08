Plus de 260 sikhs afghans à Kaboul Gurdwara ont besoin d’aide pour évacuer, selon un organisme sikh américain

Selon United Sikhs, le trajet de 10 kilomètres jusqu’à l’aéroport international de Kaboul depuis Gurdwara Karte Parwan en passant par divers points de contrôle est l’un des plus grands défis des efforts de sauvetage. (Image représentative : .)

Plus de 260 sikhs se sont réfugiés à Gurdwara Karte Parwan à Kaboul et ont besoin d’aide pour leur évacuation, a déclaré dimanche un organisme sikh américain. « Il reste plus de 260 citoyens afghans à Gurudwara Karte Parwan à Kaboul, dont des femmes et plus de 50 enfants. Cela comprend trois nouveau-nés dont un est né hier », a déclaré United Sikhs dans un communiqué. Jusqu’à présent, seule l’Inde a contribué à l’évacuation des sikhs afghans après la prise de contrôle du pays par les talibans.

“Nous sommes en communication avec les gouvernements des États-Unis, du Canada, du Pakistan, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Tadjikistan, de l’Iran et du Royaume-Uni, entre autres”, ont déclaré les Sikhs unis.

« Nous sommes également en communication avec des agences d’aide internationales et des organisations non gouvernementales qui tentent de soutenir les efforts de sauvetage en Afghanistan. De plus, nos équipes communiquent avec des entreprises qui peuvent exécuter des efforts de sauvetage sur le terrain en Afghanistan », a-t-il déclaré.

Selon United Sikhs, le trajet de 10 kilomètres jusqu’à l’aéroport international de Kaboul depuis Gurdwara Karte Parwan en passant par divers points de contrôle est l’un des plus grands défis des efforts de sauvetage. Peu de membres de la minorité afghane ont tenté en vain de faire ce voyage la semaine dernière, a-t-il déclaré.

« Nous sommes prêts à nous rendre à l’aéroport, mais nous craignons l’annulation des vols d’évacuation de l’aéroport de Kaboul. C’est notre seule chance de sortir les femmes, les enfants, les personnes âgées et les nourrissons du pays. Une fois que les autorités actuelles auront capturé tout le pays, ce sera la fin de notre communauté », a déclaré Surbeer Singh de Jalalabad qui s’est réfugié au Gurdwara.

